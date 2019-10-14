В центре Киева пройдет марш против капитуляции: трансляция

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Участники акции не согласны с условиями формулы Штайнмайера

Сегодня, в День защитника Украины, в киевском парке Шевченко в 16:00 начнется марш "Нет капитуляции". Об этом говорится на event-страничке мероприятия в Facebook.

Участники акции требуют от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особого статуса оккупированным территориям Донбасса и амнистии боевикам.

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Ожидается, что в марше буду участвовать ветераны боевых действий на востоке страны. Организаторы заверяют, что акция пройдет без политических лозунгов и без политиков во главе колон.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к участникам акции с просьбой не реагировать на провокации, чтобы "не создавать картинку для росСМИ".

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Видео: Радио Свобода

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Теги: майдан, марш, капитуляция, формула штайнмайера, вече
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