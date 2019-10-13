Зеленский обратился к участникам протестов против капитуляции

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня защитника Отечества, на который запланированы вече против капитуляции. Текст обращения был опубликован на странице президента в Facebook.

Глава государства заверил, что намерен добиваться "исключительно справедливого мира" и не допустит капитуляции. Зеленский попросил участников акции быть рассудительными, не поддаваться на провокации и "не создавать картинку" для российских СМИ.

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"Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения", - обратился президент.

Также Зеленский попросил сотрудников правоохранительных органов уважать конституционное право граждан на мирный протест и гарантировать их безопасность.

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