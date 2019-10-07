Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Яременко: Не надо говорить о капитуляции - она произошла в 2014-м

Яременко: Не надо говорить о капитуляции - она произошла в 2014-м - Фото
Богдан Яременко (Фото: скриншот из видео RadaTVchannel/YouTube)
07.10.2019, 13:18

По мнению народного депутата от Слуги народа, капитуляция произошла в сентябре 2014 - феврале 2015 года, когда были подписаны минские соглашения

Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям и нардеп от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что в письме второго президента Леонида Кучмы на имя специального представителя председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика нет ничего того, чего не было бы в минских соглашениях. Об этом Яременко заявил в видео, которое он опубликовал в Facebook

"Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее, - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - сказал он. 

Яременко также заявил, что отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе приведет к изоляции Украины: "Эта позиция будет создавать больше проблем, чем давать результатов".

"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем", - заявил нардеп. 

"Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит" - сказал Яременко.

"Мы должны пройти этот путь минских соглашений, от которых мы не можем отказаться, чтобы не оказаться "один на один" с Россией", - резюмировал нардеп.  

Читайте также: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед

Напишите нам
формула штайнмайера леонид кучма богдан яременко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 