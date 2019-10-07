Яременко: Не надо говорить о капитуляции - она произошла в 2014-м

Богдан Яременко (Фото: скриншот из видео RadaTVchannel/YouTube)

Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям и нардеп от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что в письме второго президента Леонида Кучмы на имя специального представителя председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика нет ничего того, чего не было бы в минских соглашениях. Об этом Яременко заявил в видео, которое он опубликовал в Facebook.

"Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее, - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - сказал он.

Яременко также заявил, что отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе приведет к изоляции Украины: "Эта позиция будет создавать больше проблем, чем давать результатов".

"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем", - заявил нардеп.

"Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит" - сказал Яременко.

"Мы должны пройти этот путь минских соглашений, от которых мы не можем отказаться, чтобы не оказаться "один на один" с Россией", - резюмировал нардеп.

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