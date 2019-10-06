Участники акции "Нет капитуляции" требуют отставки Богдана: видео

Фото: hromadske.ua

Участники акции "Нет капитуляции" потребовали от власти до 14 октября выполнить свои требования касательно изменения политики в разрешении конфликта в Донбассе, а также уволить главу Офиса президента Андрея Богдана. Об этом шла речь на акции.

После Майдана Независимости участники акции пришли под Офис президента, где скандировали лозунги "Слуга выходи, народ пришел", "Нет капитуляции", после чего переместились к Верховной Раде.

Активисты, собравшиеся на мероприятии, считают политику президента Владимира Зеленского и его команды относительно конфликта в Донбассе "капитуляцией на условиях России". Было объявлено о создании "Движения сопротивления капитуляции".

Резолюцию зачитал ветеран Павел Белоус.

Участники акции убеждены, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса и предоставление им особого статуса противоречит Конституции.

"Донбасс и Крым должны вернуться в Украину вместе без каких-либо условий со стороны Кремля", - говорится в резолюции.

Організатори віче на Майдані озвучили вимоги pic.twitter.com/O4ChmlWF7c — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Кроме того активисты потребовали увольнения главы ОП Богдана, который опубликовал в своем Facebook якобы скриншоты переписки о том, что участникам акции платили деньги.

После этого люди вернулись на Майдан Независимости, где акция завершилась. Возобновить протест пообещали 14 октября.

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