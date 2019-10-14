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Арахамия извинился перед участниками акций против капитуляции

Арахамия извинился перед участниками акций против капитуляции - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.10.2019, 00:30

В то же время нардеп намерен передать в СБУ информацию о том, что активисты якобы получали денежное вознаграждение за участие в акции

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия извинился перед участниками акций против капитуляции за то, что публично обвинил некоторых из них в продажности. Соответствующий пост политик опубликовал в Facebook.

"Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь", - написал Архамия.

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По словам нардепа, он переосмыслил свои слова после того, как прочел открытое письмо крымскотатарского журналиста Айдера Муждабаева, который раскритиковал позицию Арахамии.

Тем не менее политик не отрекся от своих слов о том, что акция якобы носила частично проплаченный характер. Детальную информацию он намерен во вторник передать в Главное управление Службы безопасности.

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