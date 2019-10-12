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Часть протестующих против капитуляции получала деньги - Арахамия

Часть протестующих против капитуляции получала деньги - Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.10.2019, 22:58

Глава фракции СН признал, что реакция на согласование формулы Штайнмайера показала провал коммуникации со стороны власти

95% протестовали на Майдане против согласования формулы Штайнмайера по идеологическим соображениям, но есть 5%, участие которых кто-то оплачивал, уверен глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Об этом он заявил в интервью Левому берегу.

"Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге", - рассказал он.

Арахамия уверен, что участие в акциях оплачивается только малой части людей, реальных протестующих гораздо больше.

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"Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич (Порошенко - ред.) или кто-то еще", - предположил он.

Также Арахамия признал, что негативная реакция на согласование формулы Штайнмайера была следствием коммуникационного провала со стороны власти: "Если бы мы более сознательно на каждом телеканале рассказывали, что это за формула, откуда она появилась, из каких компонентов состоит, какая очередность их выполнения, возможно, “зрада” была бы меньше".

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