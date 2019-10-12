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Арахамия: Слуга народа не допустит капитуляции

Арахамия: Слуга народа не допустит капитуляции - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.10.2019, 20:58

По мнению главы фракции СН, нормандский формат позволит вести переговоры "с чистого листа"

85% депутатов фракции Слуга народа не допустят капитуляции, заявил глава фракции Давид Арахамия в интервью Левому берегу.

По мнению Арахамии, в нормандском формате можно договариваться "с чистого листа", не наследуя обязательств предыдущей власти. По его словам, законопроект об особом статусе Донбасса будет создаваться только по результатам переговоров, с "горячим обсуждением" в профильном комитете.

Арахамия исключил участие российской стороны в подготовке законопроекта, опровергнув слова нардепа от СН Богдана Яременко о том, что Россия может диктовать условия из-за присутствия ее войск на украинской земле. "Это не позиция фракции, такого не будет", - заявил он.

Также Арахамия подтвердил, что во фракции обсуждались "красные линии" - это нерушимость границ, выборы только по украинским законам после возвращения контроля над оккупированными территориями, "народная милиция" и боевики в органах госвласти.

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нормандский формат капитуляция Давид Арахамия
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