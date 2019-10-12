Пристайко: Итоговый документ нормандской встречи не согласован

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу, комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе нормандского саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

"Согласована только часть, касающаяся формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ - согласованный сейчас советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановление сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал Пристайко.

Он отметил, что подобных вбросов со стороны России очень много, они происходят постоянно и призваны создать еще большее напряжение в Украине.

Читайте также: Марчук - Штайнмайеру: Спросите у разведки про войну в Украине

Читайте также: Зеленский не видит в формуле Штайнмайера угрозы гражданской войны