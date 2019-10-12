Марчук - Штайнмайеру: Спросите у разведки про войну в Украине

Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру стоит потребовать доклад у внешней разведки страны о войне в Украине, чтобы понять, сколько времени потребуется на реализацию его "формулы". Об этом написал в Facebook бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, политик Евгений Марчук.

Марчук напомнил Штайнмайеру, что первые выборы в ФРГ состоялись только через четыре года после окончания второй мировой войны, и высказал уверенность в том, что президент Германии знает, почему на их подготовку потребовалось столько времени.

"В связи с этим у меня вопрос к опытнейшему европейскому политику господину Штайнмайеру - Вы действительно подзабыли, что в начале необходимо было всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы? Я уже не говорю про Нюрнбергский (или теперь Гаагский) трибунал", - написал Марчук.

Украинский политик посоветовал Штайнмайеру обратиться к внешней разведке Германии, чтобы понять, что в Украине идет война с Россией, которую РФ пытается представить как внутренний конфликт.

"Может руководители внешней разведки вашей страны, знающие реалии нашей пятилетней войны с Россией, подскажут, что вам нужно сделать с этой вашей "формулой", резюмировал Марчук.

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Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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