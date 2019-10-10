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Не надо толкать Украину к нереалистичным формулам – евродепутат

Не надо толкать Украину к нереалистичным формулам – евродепутат - Фото
Андрюс Кубилюс (фото - Andrius Kubilius/Facebook)
10.10.2019, 11:54

По словам Андрюса Кубилюса, ключи от мира находятся в Кремле

Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс призвал Европейский союз не подталкивать Украину к имплементации "нереалистичных формул". Об этом сообщает Укринформ.

"Мы приветствуем желание украинского руководства искать мир, но мы не можем толкать его к имплементации любых нереалистичных "формул", - заявил Кубилюс.

Он также добавил, что вопрос наступления мира во многом зависит от воли российских агрессоров.

"Новая власть Украины ищет решения, которые бы помогли принести мир, безопасность и вернуть территориальную целостность, несмотря на тот факт, что ключи к миру находятся не в Киеве, а в Кремле", - сообщил евродепутат.

Кубилюс подчеркнул, что Украина стала жертвой агрессии из-за ее евроинтеграционного выбора, а потому заслуживает на большую поддержку со стороны Европейского союза.

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