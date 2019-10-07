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Штайнмайер удивлен реакцией на свою формулу в украинском обществе

Штайнмайер удивлен реакцией на свою формулу в украинском обществе - Фото
Штайнмайер Франк-Вальтер Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
07.10.2019, 16:05

Президент ФРГ отверг предположение, что на содержание его "формулы" большое влияние оказала РФ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что предложил свою "формулу" в 2016 году для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговоры в нормандском формате, так как стороны конфликта якобы не готовы были предпринимать большие шаги в реализации минских договоренностей. Об этом сообщает DW.

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер.

При этом он отметил, что о конкретных действиях и их последовательности необходимо договариваться.

По словам Штайнмайера, три года назад переговоры в нормандcком формате в Париже не продвигались. Стороны якобы понимали, что нужно делать, но для них эти действия были "слишком серьезными".

Президент ФРГ отверг предположение, что на содержание его "формулы" большое влияние оказала РФ.

Кроме того Штайнмайер выразил удивление реакцией на его "формулу" внутри украинского общества.

Вчера в Киеве и других городах прошли акции протеста "против капитуляции" Украины . Участники видят такую угрозу именно в формуле Штайнмейера, которую Украины собирается имплементировать.

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Донбасс формула минск Франк-Вальтер Штайнмайер
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