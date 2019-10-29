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Пристайко заявил о начале разведения в Золотом, штаб опровергает

Пристайко заявил о начале разведения в Золотом, штаб опровергает - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
29.10.2019, 12:15

Информацию о начале разведения сил в районе Золотого опровергли LIGA.net в штабе операции объединенных сил

Разведение сил в районе Золотого начинается с сегодняшнего дня. Об этом в комментарии журналистам перед инвестфорумом в Мариуполе сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"В Золотом (разведение войск, - ред.) происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня. Если бы вы сейчас были в Золотом - было бы интересно посмотреть: белые ракеты взлетают, оттягиваются войска. Почему мы задерживались - нам нужно было, чтобы отведение было проверено и подтверждено СММ ОБСЕ ", - сказал он.

По его словам, основная часть войск и тяжелое вооружение было отведено на десятки километров еще раньше, а сейчас разведение непосредственно войск на линии контакта.

При этом он подчеркнул, что солдаты в любой момент готовы вернуться на свои позиции, "это не такое далекое отведение, чтобы мы не могли занять назад".

Говоря о том, как происходит отведение в Золотом со стороны боевиков, Пристайко сказал, что процесс еще в самом начале, и за ним следит СММ ОБСЕ.

"Но мы также ежедневно видим информацию об обстрелах. В Золотом последний обстрел был 18 октября, по заверениям СММ, то есть, десять дней назад. Семь дней мы выдержали и начали разведение. Дальше будет Петровское", - сообщил он.

В штабе операции объединенных сил не подтвердили LIGA.net информации о начале разведения войск в Золотом.

"На данное время мы не комментируем действий и сообщения министра иностранных дел, но вместе с тем в районе операции объединенных сил в пункте Золотое на участке разведения никаких мероприятий, которые касаются разведения войск, не проводятся", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

  • Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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