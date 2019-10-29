Пристайко заявил о начале разведения в Золотом, штаб опровергает

Разведение сил в районе Золотого начинается с сегодняшнего дня. Об этом в комментарии журналистам перед инвестфорумом в Мариуполе сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"В Золотом (разведение войск, - ред.) происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня. Если бы вы сейчас были в Золотом - было бы интересно посмотреть: белые ракеты взлетают, оттягиваются войска. Почему мы задерживались - нам нужно было, чтобы отведение было проверено и подтверждено СММ ОБСЕ ", - сказал он.
По его словам, основная часть войск и тяжелое вооружение было отведено на десятки километров еще раньше, а сейчас разведение непосредственно войск на линии контакта.
При этом он подчеркнул, что солдаты в любой момент готовы вернуться на свои позиции, "это не такое далекое отведение, чтобы мы не могли занять назад".
Говоря о том, как происходит отведение в Золотом со стороны боевиков, Пристайко сказал, что процесс еще в самом начале, и за ним следит СММ ОБСЕ.
"Но мы также ежедневно видим информацию об обстрелах. В Золотом последний обстрел был 18 октября, по заверениям СММ, то есть, десять дней назад. Семь дней мы выдержали и начали разведение. Дальше будет Петровское", - сообщил он.
В штабе операции объединенных сил не подтвердили LIGA.net информации о начале разведения войск в Золотом.
"На данное время мы не комментируем действий и сообщения министра иностранных дел, но вместе с тем в районе операции объединенных сил в пункте Золотое на участке разведения никаких мероприятий, которые касаются разведения войск, не проводятся", - отметили в пресс-центре штаба ООС.
Читайте также: Замкомандующего ООС о разведении войск: Сдавать позиции не будем