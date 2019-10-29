У Путина отреагировали на разведение войск в Золотом

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков прокомментировал начало разведения войск в Золотом, сообщает пропагандистский ресурс россиян ТАСС.

"Хорошая новость…Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту", - заявил чиновник.

Ранее начало разведения войск прокомментировал президент Владимир Зеленский.

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