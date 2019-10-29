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Зеленский отреагировал на начало разведения войск

Зеленский отреагировал на начало разведения войск - Фото
Владимир Зеленский в Золотом (Фото: пресс-служба президента)
29.10.2019, 14:40

Президент объяснил, что отводить войска начали после недели "тишины" на участке

Президент Владимир Зеленский позитивно оценивает начало разведения войск на участке № 2 в Золотом-4. Об этом он рассказал в кулуарах инвестфорума RE:THINK в Мариуполе, передают Новости Донбасса.

"Прекрасно, прекрасно…Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - ответил журналистам президент.

Зеленский подчеркнул, что разведение началось после того, как мониторинговая миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.

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Владимир Зеленский Золотое разведение
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