Зеленский отреагировал на начало разведения войск

Владимир Зеленский в Золотом (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский позитивно оценивает начало разведения войск на участке № 2 в Золотом-4. Об этом он рассказал в кулуарах инвестфорума RE:THINK в Мариуполе, передают Новости Донбасса.

"Прекрасно, прекрасно…Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - ответил журналистам президент.

Зеленский подчеркнул, что разведение началось после того, как мониторинговая миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.

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