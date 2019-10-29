Инвестфорум Зеленского недалеко от фронта: трансляция с Донбасса

Сегодня, 29 октября, в Мариуполе на берегу Азовского моря состоится инвестиционный форум "RE:THINK. Invest in Ukraine" под эгидой президента Владимира Зеленского. Со списком участников можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Организаторы обещают "откровенные дискуссии с премьером и профильными министрами", шесть панельных дискуссий и более 10 спецмероприятий, рitch-сессии, презентации и воркшопы. Также в Мариуполе смонтирована демо-зона IT-стартапов и выставка инвестпроектов. Бизнес представит "кейсы успеха, новейшие технологические и инновационные проекты".

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Заявлено участие более 50 представителей международных и украинских инвестфондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций. Ожидается, что форум посетят более 350 гостей, среди которых представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса, "молодые лидеры" и СМИ.

Среди прочих выступит врио посла США в Украине Уильям Тейлор, который стал более узнаваем в Украине после показаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

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