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Зеленский - инвесторам: Пришел прокурор или чинуша? Звоните мне

Зеленский - инвесторам: Пришел прокурор или чинуша? Звоните мне - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.10.2019, 22:36

Президент сказал, что его команда хочет довести до ума большую приватизацию

На вопрос об опасениях инвесторов, что купленные ими предприятия в будущем могут быть реприватизированы, президент Владимир Зеленский ответил, что в Украине во время работы его команды пока не было ни одного такого кейса - чтобы забрали что-то приватизированное. Об этом президент сказал во время пресс-марафона.

"Мы действительно хотим довести до ума большую приватизацию, там очень много объектов - 500 или больше..." - сказал он.

Зеленский рассказал, что говорил с арабскими, китайскими, нидерландскими и норвежскими компаниями-инвесторами, и, по его словам, они ждут появления такой возможности. И они, сказал президент, говорят об этой проблеме, а также о темных регистраторах и об ответственности суда, который должен защищать их интересы.

"Мы перезагрузим суд, тогда это будет как-то соответствовать, - пообещал Зеленский. - Со своей стороны мы хотим успокоить, что все, что мы проведем - реприватизации не будет. Ни в коем случае. Будем охранять. Кстати я говорил инвесторам, что я лично готов отвечать за инвестиции - звоните мне, если кто-то, какой-то прокурор или чинуша, неважно из какого правоохранительного органа, будет ходить и просто проверять вас... Я готов защищать все инвестиции".

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Владимир Зеленский инвестиции большая приватизация
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