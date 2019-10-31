Зеленский и генсек НАТО в Киеве: видео встречи и заявления сторон

Сегодня в 11:00 в Киеве состоится подход президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к представителям СМИ.

В 09:30 началась короткая публичная встреча сторон в рамках заседания комиссии Украина-НАТО: ее трансляцию также можно посмотреть на сайте НАТО на нескольких языках.

Вчера Столтенберг прибыл в Украину и посетил Одессу. На сегодня запланировано заседание комиссии Украина-НАТО с участием Зеленского. В 11:50 утра Столтенберг выступит в Раде с обращением к депутатам.

Фото: пресс-служба президента

Сигнал трансляции всех событий можно получить еще и по этой ссылке (RTMP).

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