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Министр обороны рассказал, что будут делать украинцы в Ираке

Министр обороны рассказал, что будут делать украинцы в Ираке - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)
01.11.2019, 15:05

Загороднюк уточнил, что участие украинцев в миссии НАТО в Ираке находится в стадии активных переговоров

Украинцы будут привлечены к миссии НАТО в Ираке в качестве персонала технического обслуживания, а не для борьбы с террористами. Об этом рассказал сегодня на брифинге министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, речь идет о консультациях и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое было произведено в советские времена или позже - то, в котором разбираются украинские специалисты.

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"Непосредственно с террористами мы там бороться не будем", - подчеркнул Загороднюк.

Он объяснил, что миссия не будет боевой. Украинцы будут служить в тылу, а все меры безопасности будут предусмотрены.

  • Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что украинские военные готовятся к участию в учебной миссии НАТО в Ираке.

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нато ирак ВСУ Андрей Загороднюк
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