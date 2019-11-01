Министр обороны рассказал, что будут делать украинцы в Ираке

Украинцы будут привлечены к миссии НАТО в Ираке в качестве персонала технического обслуживания, а не для борьбы с террористами. Об этом рассказал сегодня на брифинге министр обороны Андрей Загороднюк.
По его словам, речь идет о консультациях и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое было произведено в советские времена или позже - то, в котором разбираются украинские специалисты.
Читайте также: В НАТО прокомментировали разведение войск в Золотом
"Непосредственно с террористами мы там бороться не будем", - подчеркнул Загороднюк.
Он объяснил, что миссия не будет боевой. Украинцы будут служить в тылу, а все меры безопасности будут предусмотрены.
Читайте также: Столтенберг отреагировал на демарш Венгрии по Украине-НАТО