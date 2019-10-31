Столтенберг отреагировал на демарш Венгрии по Украине-НАТО

(Фото - пресс-служба Офиса президента)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции отреагировал на вчерашнюю блокировку Венгрией совместного заявления послов Североатлантического альянса по итогам визита в Украину.

По мнению генсека НАТО, у Зеленского есть "очень мощный мандат по внедрению реформ": "Я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники соглашаются, что Украина должна полностью внедрить рекомендацию Венецианской комиссии".

"Я добавил бы, что такое решение зависит от Украины. Я обсуждал сегодня этот вопрос с президентом Зеленским, и с радостью услышал, что шесть из семи рекомендаций Венецианской комиссии уже внедряются", - сказал он.

Ранее состоялся подход президента и генсека НАТО к представителям СМИ.

Вчера Столтенберг прибыл в Украину и посетил Одессу.

В тот же день Венгрия заблокировала заявление послов НАТО по Украине.

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