Столтенберг отреагировал на демарш Венгрии по Украине-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции отреагировал на вчерашнюю блокировку Венгрией совместного заявления послов Североатлантического альянса по итогам визита в Украину.
По мнению генсека НАТО, у Зеленского есть "очень мощный мандат по внедрению реформ": "Я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники соглашаются, что Украина должна полностью внедрить рекомендацию Венецианской комиссии".
"Я добавил бы, что такое решение зависит от Украины. Я обсуждал сегодня этот вопрос с президентом Зеленским, и с радостью услышал, что шесть из семи рекомендаций Венецианской комиссии уже внедряются", - сказал он.
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