США обратились к Украине и Зеленскому перед нормандским саммитом

Морган Ортегус (скриншот из видеозаписи)

Перед третьей встречей c начала войны РФ против Украины лидеров нормандской четверки США выразили поддержку Украине в том, как она "движется вперед на пути к мирным переговорам". Заявление Госдепартамента США зачитала пресс-секретарь ведомства Морган Ортегус.

США обещают работать с союзниками и партнерами, чтобы заставлять РФ выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениями и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.

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"Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - уточнила Ортегус.

Как выразились в Вашингтоне, в последние недели президент Владимир Зеленский "делал осторожные, но нелегкие шаги" на пути к миру и реформам: дипломатические контакты для мирного процесса, разведение сил, укрепление верховенства права, создание более благоприятного инвестклимата и благоустройство оборонного сектора.

"США приветствуют Украину с внедрением реформ, необходимых для ее долгосрочной безопасности и процветания", - резюмировали в Госдепе.

Вчера глава МИД Лавров раскрыл, к чему президент страны-оккупанта Путин будет склонять Зеленского на саммите 9 декабря в Париже.

Разбор LIGA.net: Зеленский vs Путин. Зачем Украине встреча в Париже