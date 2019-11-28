Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США обратились к Украине и Зеленскому перед нормандским саммитом

США обратились к Украине и Зеленскому перед нормандским саммитом - Фото
Морган Ортегус (скриншот из видеозаписи)
28.11.2019, 06:47

Официальный Вашингтон уверяет в своей "непоколебимой поддержке" суверенитета и территориальной целостности Украины

Перед третьей встречей c начала войны РФ против Украины лидеров нормандской четверки США выразили поддержку Украине в том, как она "движется вперед на пути к мирным переговорам". Заявление Госдепартамента США зачитала пресс-секретарь ведомства Морган Ортегус.

США обещают работать с союзниками и партнерами, чтобы заставлять РФ выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениями и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.

Читайте также: Яременко: Путин сговорчивее, чем несколько лет назад

"Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - уточнила Ортегус.

Как выразились в Вашингтоне, в последние недели президент Владимир Зеленский "делал осторожные, но нелегкие шаги" на пути к миру и реформам: дипломатические контакты для мирного процесса, разведение сил, укрепление верховенства права, создание более благоприятного инвестклимата и благоустройство оборонного сектора.

"США приветствуют Украину с внедрением реформ, необходимых для ее долгосрочной безопасности и процветания", - резюмировали в Госдепе.

Разбор LIGA.net: Зеленский vs Путин. Зачем Украине встреча в Париже

Напишите нам
нормандский формат Морган Ортегус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 