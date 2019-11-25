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Яременко считает: ныне Путин сговорчивее, чем несколько лет назад

Яременко считает: ныне Путин сговорчивее, чем несколько лет назад - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
25.11.2019, 12:27

Нардеп Слуги Народа полагает, что мирные переговоры с государством-агрессором - наиболее действенная и безопасная для Украины линия поведения власти

Глава комитета Рады по международным делам Богдан Яременко считает, что "элита" в РФ уже достаточно вымотана санкциями, чтобы президент страны-оккупанта Владимир Путин был сговорчивее на встрече лидеров нормандского формата 9 декабря в Париже. Такое мнение он изложил у себя в Facebook.

"Недовольство накапливается и в низах, и наверху. Именно это является причиной верить, что сегодня возможность попробовать о чем-то договориться с россиянами выше, чем это было несколько лет назад", - сделал вывод нардеп, добавив, что "любая договоренность с Россией не будет долговечной".

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Яременко говорит, что нынешняя якобы слабая переговорная позиция Украины перед встречей в Париже - это "очевидный факт". При этом он убежден, что вероятность того, что Россия устроит новый Иловайск или Дебальцево, "все же существенно ниже", чем в прошлом.

Глава МИД Вадим Пристайко на днях заявил, что Украина готова "к разумному компромиссу" по Донбассу, а Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с ПутинымВойна России против Украины на территории Донбасса продолжается шестой год.

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