Годовщина Дебальцевской операции: полный список погибших

18 февраля прошла четвертая годовщина завершения Дебальцевской операции сил АТО.
Четыре года назад военные в секторе С в Донбассе попали в окружение на Дебальцевском направлении. Они оказались отрезаны от поставок еды, оружия и боеприпасов. Волонтеры опубликовали список всех 268 погибших за месяц до и во время операции украинских военных:
1. Андруcенко Сергій Олександрович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015
2. Антоненко Василь Миколайович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 15.02.2015
3. Асмолов Андрій Вікторович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 12.02.2015
4. Бакал Анатолій Іванович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 28.01.2015
5. Балюк Михайло Борисович, 7-а окрема автомобільна санітарна рота. Загинув 09.02.2015
6. Барановський Василь Володимирович, 44-а окрема артилерійська бригада. Зник безвісти 29.01.2015
7. Барвін Дмитро Володимирович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 16.02.2015
8. Батурін Олександр Валентинович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015
9. Бахмач Володимир Степанович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 17.02.2015
10. Башняк Роман Васильович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015
11. Белима Микола Григорович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Помер від поранень 18.02.2015
12. Бердес Олександр Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015
13. Бєляєв Сергій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015
14. Білак Василь В’ячеславович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 09.02.2015
15. Білокінь Олександр Вікторович, 30-а окрема механізована бригада. Помер від хвороби 24.02.2015
16. Бойко Ігор Дмитрович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 30.01.2015
17. Бондар Василь Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 12.02.2015
18. Бондар Віктор Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 28.01.2015
19. Браух Андрій Васильович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 12.02.2015
20. Бригинець Олександр Валентинович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015
21. Будніков Анатолій Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015
22. Буйновський Ігор Анатолійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 28.01.2015
23. Буслаєв Олексій Георгійович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 06.02.2015
24. Бутенко Микола Валерійович, 55-й окремий автомобільний батальйон. Загинув 15.02.2015
25. Бутусов Юрій Юрійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.02.2015
26. Вакуленко Олександр Іванович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 15.02.2015
27. Вакульчук Олексій Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 06.02.2015
28. Василенко Святослав Вікторович, 330-й центральний вузол фельд’єгерсько-поштового зв’язку ГШ ЗСУ. Зник безвісти 09.02.2015
29. Венгер Олександр Анатолійович, 54-й окремий розвідувальний батальйон. Загинув 25.01.2015
30. Вербецький Роман Васильович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015
31. Вергай Віталій Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 06.02.2015
32. Вовк Богдан Ігорович, Харківська окрема бригада оперативного призначення, Східне ОТО НГУ. Зник безвісти 17.02.2015
33. Войцеховський Віктор Вікторович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 27.01.2015
34. Волошин Ігор Олексійович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015
35. Гаврилюк Ігор Володимирович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015
36. Гаврилюк Сергій Вікторович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 15.02.2015
37. Гайченя Микола Борисович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015
38. Гарбарчук Тарас Анатолійович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 29.01.2015
39. Герасевич Євгеній Анатолійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 17.02.2015
40. Гирич Віталій Анатолійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 14.02.2015
41. Гирман Сергій Миколайович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 12.02.2015
42. Говоруха Олександр Миколайович, 55-а окрема артилерійська бригада. Помер від поранень 15.02.2015
43. Голик Анатолій Михайлович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 27.01.2015
44. Голік Руслан Валерійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 13.02.2015
45. Головатий Максим Сергійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 18.02.2015
46. Головін Дмитро Володимирович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 01.02.2015
47. Голота Володимир Михайлович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015
48. Голуб Аркадій Юрійович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 31.01.2015
49. Григоришин Михайло Васильович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 31.01.2015
50. Грицай Олександр Васильович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 06.02.2015
51. Гриценко Василь Миколайович, Харківська бригада оперативного призначення, Східне ОТО НГУ. Зник безвісти 18.02.2015
52. Грубий Анатолій Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015
53. Грушко Роман Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 09.02.2015
54. Гултур Денис Анатолійович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 02.02.2015
55. Гуріч Сергій Миколайович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 02.02.2015
56. Гуртов Олексій Анатолійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 09.02.2015
57. Демчук Василь Гервасієвич, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015
58. Денисів Ігор Іванович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 01.02.2015
59. Денисюк Василь Захарович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 01.02.2015
60. Дідух Володимир Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 31.01.2015
61. Дідушко Олег Анатолійович, Окрема Галицька бригада, Західне ОТО НГУ. Загинув 07.02.2015
62. Добрань Андрій Дмитрович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 07.02.2015
63. Довгий Олег Іванович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 31.01.2015
64. Домченко Владислав Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Львів ГУМВС України у Львівській області. Зник безвісти 13.02.2015
65. Дужик Євген Євгенович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 14.02.2015
66. Єлефтеріаді Валерій Степанович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 13.02.2015
67. Єрощенко Олександр Сергійович, 95-а окрема аеромобільна бригада. Загинув 14.02.2015
68. Єфименко В’ячеслав Олександрович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 28.01.2015
69. Живкович Владислав Хайдарович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 18.02.2015
70. Жук Микола Вікторович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015
71. Жук Олег Олегович, 17-а окрема танкова бригада. Зник безвісти 17.02.2015
72. Завірюхін Ігор Анатолійович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 30.01.2015
73. Задорожний Василь Богданович, Медична рота Північного Київського територіального управління НГУ. Загинув 09.02.2015
74. Законов Василь Ігорович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 07.02.2015
75. Заплітний Дмитро Іванович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 28.01.2015
76. Зеленський Олександр Михайлович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 28.01.2015
77. Зерній Євген Анатолійович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 05.02.2015
78. Зозуля Максим Петрович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 11.02.2015
79. Іваничко Михайло Йосипович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 16.02.2015
80. Іволга Сергій Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 13.02.2015
81. Іскандаров Віталій Нуралійович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Зник безвісти 06.02.2015
82. Каменюк Олександр Олександрович, Cпеціальний підрозділ Грифон УМВС Полтавської області. Зник безвісти 18.02.2015
83. Камінський Андрій Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 12.02.2015
84. Каморников Денис Миколайович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 13.02.2015
85. Капуш Олександр Васильович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 06.02.2015
86. Капчур Андрій Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015
87. Карнаухов Микола Миколайович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Зник безвісти 06.02.2015
88. Карпо Сергій Едуардович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Артемівськ. Зник безвісти 13.02.2015
89. Катішов Віталій Федорович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015
90. Кацабін Сергій Борисович, Медична рота Північного Київського територіального управління НГУ. Загинув 09.02.2015
91. Качкалда Микола Миколайович, 44-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.01.2015
92. Кисельов Денис Вячеславович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015
93. Кінах Олександр Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 18.02.2015
94. Кіндзера Євгеній Йосипович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 17.02.2015
95. Клочан Олександр Вікторович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 07.02.2015
96. Кобченко Олег Олександрович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 16.02.2015
97. Коваль Олег Володимирович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 17.02.2015
98. Коваль Олег Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 16.02.2015
99. Ковальов Костянтин Георгійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015
100. Ковальчук Микола Михайлович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 01.02.2015
101. Ковальчук Юрій Анатолійович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015
102. Ковач Адальберт Адальбертович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015
103. Козак Віктор Олександрович, 144-й окремий батальйон РХБ захисту. Загинув 15.02.2015
104. Козаченко Денис Юрійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 18.02.2015
105. Козичка Роман Іванович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015
106. Козлов Юрій Вікторович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Помер від поранень 09.02.2015
107. Колесник Віталій Павлович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015
108. Комаров Олексій Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 12.02.2015
109. Кондратюк Олексій Вікторович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015
110. Конопльов Андрій Анатолійович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 24.01.2015
111. Кончевич Тарас Григорович, Окрема Галицька бригада, Західне ОТО НГУ. Загинув 09.02.2015
112. Копиця Олександр Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015
113. Коренівський Віктор Анатолійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 18.02.2015
114. Корота Євген Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 09.02.2015
115. Кость Ярослав Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 12.02.2015
116. Кравченко Віталій Олегович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 07.02.2015
117. Кравченко Євгеній Анатолійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 31.01.2015
118. Кравченко Олександр Анатолійович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 09.02.2015
119. Кравченко Олександр Дмитрович, 169-й навчальний центр Сухопутних військ. Загинув 12.02.2015
120. Красноголовець Олександр Олександрович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015
121. Кулініч Андрій Григорович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015
122. Куслій Олег Григорович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 18.02.2015
123. Кучер Валерій Анатолійович, 55-й окремий автомобільний батальйон. Зник безвісти 17.02.2015
124. Кушнір Олег Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015
125. Лабань Роман Олегович, Окремий полк спеціального призначення, Західне ОТО НГУ. Помер від поранень 17.02.2015
126. Лабуткін Дмитро Віталійович, Телерадіокомпанія МОУ Бриз ВМС ЗСУ. Зник безвісти 16.02.2015
127. Лаговський Віктор Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Артемівськ. Зник безвісти 13.02.2015
128. Лагунов Дмитро Анатолійович, Медична рота Північного Київського територіального управління НГУ. Загинув 09.02.2015
129. Лебеденко Іван Анатолійович, 169-й навчальний центр Сухопутних військ. Загинув 24.01.2015
130. Лебедєв Андрій Володимирович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 29.01.2015
131. Леврінц Олександр Юрійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015
132. Лепеха Андрій Анатолійович, Центральне управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами Тилу Збройних Сил України. Загинув 17.02.2015
133. Лехмінко Ігор Ігорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Львів ГУМВС України у Львівській області. Загинув 13.02.2015
134. Лимарь Олександр Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015
135. Лісовенко Дмитро Іванович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 12.02.2015
136. Лістровий Олександр Михайлович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Помер від поранень 30.01.2015
137. Лопацький Федір Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015
138. Лотоцький Віталій Зіновійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 17.02.2015
139. Лялевич Сергій Франсович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015
140. Магомедов Кадир Кримханович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015
141. Мажуга Микола Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Помер від поранень 03.02.2015
142. Макаренко Антон Миколайович, 330-й центральний вузол фельд’єгерсько-поштового зв’язку ГШ ЗСУ. Зник безвісти 09.02.2015
143. Мар’єнко Сергій Вікторович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 30.01.2015
144. Марквас Ігор Йосипович, 79-а окрема аеромобільна бригада. Загинув 12.02.2015
145. Маркусь Віктор Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 18.02.2015
146. Мартиненко Олександр Євгенович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 07.02.2015
147. Марченко Олексій Вікторович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015
148. Матусевич Сергій Андрійович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 31.01.2015
149. Медведєв Геннадій Вікторович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 18.02.2015
150. Мельник Андрій Іванович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 29.01.2015
151. Мельник Володимир Михайлович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 14.02.2015
152. Мельничук Роман Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 12.02.2015
153. Микитюк Микола Петрович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 06.02.2015
154. Мироненко Віктор Миколайович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 17.02.2015
155. Михайлов Віталій Володимирович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 30.01.2015
156. Місків Артур Валерійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 10.02.2015
157. Мокляк Олександр Сергійович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Загинув 06.02.2015
158. Москаленко Сергій Миколайович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 31.01.2015
159. Музика Артур Сергійович, Головне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ. Зник безвісти 09.02.2015
160. Мунаєв Іса Ах’ядович, Міжнародний миротворчий батальйон ім Джохара Дудаєва. Загинув 01.02.2015
161. Мякотін Сергій Павлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015
162. Науменко Олег Геннадійович, Корюківський райвідділ міліції УМВС України в Чернігівській області. Зник безвісти 16.02.2015
163. Недоводієв Микита Олександрович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Зник безвісти 09.02.2015
164. Нищик Руслан Петрович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 06.02.2015
165. Новак Ігор Володимирович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 06.02.2015
166. Овчарук Максим Валерійович, Медична рота Північного Київського територіального управління НГУ. Загинув 09.02.2015
167. Онопрієнко Олександр Валерійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015
168. Орловський Петро Орестович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 13.02.2015
169. Орляк Олександр Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 06.02.2015
170. Осташевський Олексій Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 01.02.2015
171. Остяк Василь Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 17.02.2015
172. Отрішко В’ячеслав Миколайович, 42-й окремий мотопіхотний батальйон (57-а окрема мотопіхотна бригада). Загинув 26.01.2015
173. Охмак Іван Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 02.02.2015
174. Павленко Роман Віталійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 17.02.2015
175. Павлов Ігор Миколайович, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. Зник безвісти 09.02.2015
176. Павлюк Олег В’ячеславович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 13.02.2015
177. Палай Андрій Йосифович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 08.02.2015
178. Панчук Володимир Феліксович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 12.02.2015
179. Пастухов Олександр Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015
180. Питак Володимир Теодорович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015
181. Плацинський Павло Янович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015
182. Покладов Андрій Євгенович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 19.02.2015
183. Покрищенко Микола Миколайович, 55-й окремий автомобільний батальйон. Загинув 11.02.2015
184. Поліщук Анатолій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 12.02.2015
185. Полупанов Володимир Іванович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 06.02.2015
186. Попик Віктор Петрович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 17.02.2015
187. Попов Олександр Олександрович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 24.01.2015
188. Порфир’єв Віталій Сергійович, 25-й окремий полк матеріального забезпечення. Помер від поранень 20.02.2015
189. Постолакі Віталій Андрійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 12.02.2015
190. Прошак Андрій Васильович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 31.01.2015
191. Реута Андрій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015
192. Романчук Сергій Михайлович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015
193. Рябко Максим Олександрович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 06.02.2015
194. Рясков Микола Васильович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 13.02.2015
195. Сабадаш Андрій Васильович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 02.02.2015
196. Сабов Руслан Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015
197. Саган Сергій Іванович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 17.02.2015
198. Садовець Віктор Анатолійович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 31.01.2015
199. Самойленко Володимир Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 12.02.2015
200. Свищ Сергій Сергійович, 54-й окремий розвідувальний батальйон. Загинув 25.01.2015
201. Селищев Олексій Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 03.02.2015
202. Семенін Руслан Іванович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Помер від поранень 23.05.2016 (до Книги памяті не внесений)
203. Семенов В’ячеслав Анатолійович, Могилів-Подільський прикордонний загін. Помер від поранень 17.02.2015
204. Синчак Анатолій Анатолійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 17.02.2015
205. Сич Тарас Степанович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 13.02.2015
206. Слонський Анатолій Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 07.02.2015
207. Сніжок Ігор Сергійович, Командування Сухопутних Сил ЗСУ. Загинув 02.02.2015
208. Совлич Роман Йосипович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 09.02.2015
209. Соломаха Олег Володимирович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 31.01.2015
210. Соснюк Віктор Володимирович, 169-й навчальний центр Сухопутних військ. Загинув 17.02.2015
211. Сохацький Андрій Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 30.01.2015
212. Стадник Микола Степанович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Помер від поранень 02.02.2015
213. Старченко Павло Олександрович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015
214. Степанок Володимир Іванович, 42-й окремий мотопіхотний батальйон (57-а окрема мотопіхотна бригада). Загинув 26.01.2015
215. Стрєлець Дмитро Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Артемівськ. Загинув 13.02.2015
216. Стукало Олег Юрійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 18.02.2015
217. Ступак Іван Станіславович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 29.01.2015
218. Суліма Анатолій Володимирович, 7-а окрема автомобільна санітарна рота. Загинув 09.02.2015
219. Суслик Володимир Михайлович, 79-а окрема аеромобільна бригада. Загинув 12.02.2015
220. Сухенко Сергій Михайлович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 09.02.2015
221. Сущук Микола Володимирович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 12.02.2015
222. Тербан Олександр Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 30.01.2015
223. Терновий Дмитро Олександрович, Департамент внутрішньої безпеки МВС України. Загинув 10.02.2015
224. Тимошенко Роман Васильович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 16.02.2015
225. Тимченко Руслан Олегович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 30.01.2015
226. Ткаченко Руслан Андрійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015
227. Ткачук Костянтин В’ячеславович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 01.02.2015
228. Товт Шандор Ерниевич, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 17.02.2015
229. Томилко Іван Миколайович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015
230. Трепко Владислав Віталійович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 12.02.2015
231. Федитник Віталій Валерійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.02.2015
232. Федорченко Сергій Сергійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 12.02.2015
233. Фролов Олександр Миколайович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 16.02.2015
234. Харитонов Сергій Миколайович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015
235. Харитонюк Віталій Ігорович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 09.02.2015
236. Химич Віталій Іванович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 17.02.2015
237. Хіврич Сергій Олександрович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 24.01.2015
238. Хоречко Микола Степанович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 29.01.2015
239. Хорошковський В’ячеслав Дмитрович, Харківська окрема бригада оперативного призначення, Східне ОТО НГУ. Зник безвісти 18.02.2015
240. Циганок Сергій Анатолійович, 330-й центральний вузол фельд’єгерсько-поштового зв’язку ГШ ЗСУ. Зник безвісти 09.02.2015
241. Чабан Сергій Петрович, Харківська бригада оперативного призначення, Східне ОТО НГУ. Загинув 18.02.2015
242. Чабанчук Денис Миколайович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 18.02.2015
243. Человський Дмитро Миколайович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 01.02.2015
244. Черепаха Олександр Іванович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015
245. Черненко Максим Зеновійович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 15.02.2015
246. Чернявський Олександр Іванович, 144-й окремий батальйон РХБ захисту. Загинув 15.02.2015
247. Чорнобай Роман Богданович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 09.02.2015
248. Чумак Віталій Миколайович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 08.02.2015
249. Чумак Дмитро Сергійович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 15.02.2015
250. Шайдюк Віталій Вікторович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 02.02.2015
251. Шахрай Олександр Васильович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 29.01.2015
252. Шверненко Євген Валерійович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Зник безвісти 06.02.2015
253. Шевцов Олександр Михайлович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 24.01.2015
254. Шевченко Олег Іванович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 12.02.2015
255. Шелупець Дмитро Вікторович, 2-й об’єднаний польовий вузол зв’язку ГШ. Помер від поранень 11.02.2015
256. Шептицький Петро Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015
257. Шкредь Сергій Олексійович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Помер від поранень 22.03.2015
258. Шмалько Олександр Васильович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Помер від хвороби 17.05.2015
259. Шульга Володимир Олександрович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 12.02.2015
260. Шумило Анатолій Іванович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Загинув 17.02.2015
261. Щепанський Олег Володимирович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 18.02.2015
262. Щербина Ігор Іванович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 16.02.2015
263. Юханов Євген Георгійович, ГУМВС України в Донецькій області. Загинув 10.02.2015
264. Юхимчук Олександр Володимирович, 30-а окрема механізована бригада. Помер від хвороби 24.01.2015
265. Яковенко Іван Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.01.2015
266. Яневич Володимир Анатолійович, 3568-а зенітна технічна ракетна база. Загинув 15.02.2015
267. Янченко Дмитро Олександрович, 2-й об’єднаний польовий вузол зв’язку ГШ. Загинув 03.02.2015
268. Яцьков Олександр Сергійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 17.02.2015
Ранее сегодня сообщалось, что, начиная с первого дня захвата Крыма и за время войны в Донбассе, погибли 2949 военнослужащих.