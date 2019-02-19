Годовщина Дебальцевской операции: полный список погибших

18 февраля прошла четвертая годовщина завершения Дебальцевской операции сил АТО.

Четыре года назад военные в секторе С в Донбассе попали в окружение на Дебальцевском направлении. Они оказались отрезаны от поставок еды, оружия и боеприпасов. Волонтеры опубликовали список всех 268 погибших за месяц до и во время операции украинских военных:

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1. Андруcенко Сергій Олександрович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015

2. Антоненко Василь Миколайович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 15.02.2015

3. Асмолов Андрій Вікторович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 12.02.2015

4. Бакал Анатолій Іванович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 28.01.2015

5. Балюк Михайло Борисович, 7-а окрема автомобільна санітарна рота. Загинув 09.02.2015

6. Барановський Василь Володимирович, 44-а окрема артилерійська бригада. Зник безвісти 29.01.2015

7. Барвін Дмитро Володимирович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 16.02.2015

8. Батурін Олександр Валентинович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015

9. Бахмач Володимир Степанович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 17.02.2015

10. Башняк Роман Васильович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015

11. Белима Микола Григорович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Помер від поранень 18.02.2015

12. Бердес Олександр Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015

13. Бєляєв Сергій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015

14. Білак Василь В’ячеславович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 09.02.2015

15. Білокінь Олександр Вікторович, 30-а окрема механізована бригада. Помер від хвороби 24.02.2015

16. Бойко Ігор Дмитрович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 30.01.2015

17. Бондар Василь Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 12.02.2015

18. Бондар Віктор Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 28.01.2015

19. Браух Андрій Васильович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 12.02.2015

20. Бригинець Олександр Валентинович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015

21. Будніков Анатолій Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015

22. Буйновський Ігор Анатолійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 28.01.2015

23. Буслаєв Олексій Георгійович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 06.02.2015

24. Бутенко Микола Валерійович, 55-й окремий автомобільний батальйон. Загинув 15.02.2015

25. Бутусов Юрій Юрійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.02.2015

26. Вакуленко Олександр Іванович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 15.02.2015

27. Вакульчук Олексій Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 06.02.2015

28. Василенко Святослав Вікторович, 330-й центральний вузол фельд’єгерсько-поштового зв’язку ГШ ЗСУ. Зник безвісти 09.02.2015

29. Венгер Олександр Анатолійович, 54-й окремий розвідувальний батальйон. Загинув 25.01.2015

30. Вербецький Роман Васильович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015

31. Вергай Віталій Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 06.02.2015

32. Вовк Богдан Ігорович, Харківська окрема бригада оперативного призначення, Східне ОТО НГУ. Зник безвісти 17.02.2015

33. Войцеховський Віктор Вікторович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 27.01.2015

34. Волошин Ігор Олексійович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015

35. Гаврилюк Ігор Володимирович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015

36. Гаврилюк Сергій Вікторович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 15.02.2015

37. Гайченя Микола Борисович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015

38. Гарбарчук Тарас Анатолійович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 29.01.2015

39. Герасевич Євгеній Анатолійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 17.02.2015

40. Гирич Віталій Анатолійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 14.02.2015

41. Гирман Сергій Миколайович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 12.02.2015

42. Говоруха Олександр Миколайович, 55-а окрема артилерійська бригада. Помер від поранень 15.02.2015

43. Голик Анатолій Михайлович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 27.01.2015

44. Голік Руслан Валерійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 13.02.2015

45. Головатий Максим Сергійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 18.02.2015

46. Головін Дмитро Володимирович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 01.02.2015

47. Голота Володимир Михайлович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015

48. Голуб Аркадій Юрійович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 31.01.2015

49. Григоришин Михайло Васильович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 31.01.2015

50. Грицай Олександр Васильович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 06.02.2015

51. Гриценко Василь Миколайович, Харківська бригада оперативного призначення, Східне ОТО НГУ. Зник безвісти 18.02.2015

52. Грубий Анатолій Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015

53. Грушко Роман Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 09.02.2015

54. Гултур Денис Анатолійович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 02.02.2015

55. Гуріч Сергій Миколайович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 02.02.2015

56. Гуртов Олексій Анатолійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 09.02.2015

57. Демчук Василь Гервасієвич, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015

58. Денисів Ігор Іванович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 01.02.2015

59. Денисюк Василь Захарович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 01.02.2015

60. Дідух Володимир Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 31.01.2015

61. Дідушко Олег Анатолійович, Окрема Галицька бригада, Західне ОТО НГУ. Загинув 07.02.2015

62. Добрань Андрій Дмитрович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 07.02.2015

63. Довгий Олег Іванович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 31.01.2015

64. Домченко Владислав Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Львів ГУМВС України у Львівській області. Зник безвісти 13.02.2015

65. Дужик Євген Євгенович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 14.02.2015

66. Єлефтеріаді Валерій Степанович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 13.02.2015

67. Єрощенко Олександр Сергійович, 95-а окрема аеромобільна бригада. Загинув 14.02.2015

68. Єфименко В’ячеслав Олександрович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 28.01.2015

69. Живкович Владислав Хайдарович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 18.02.2015

70. Жук Микола Вікторович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015

71. Жук Олег Олегович, 17-а окрема танкова бригада. Зник безвісти 17.02.2015

72. Завірюхін Ігор Анатолійович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 30.01.2015

73. Задорожний Василь Богданович, Медична рота Північного Київського територіального управління НГУ. Загинув 09.02.2015

74. Законов Василь Ігорович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 07.02.2015

75. Заплітний Дмитро Іванович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 28.01.2015

76. Зеленський Олександр Михайлович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 28.01.2015

77. Зерній Євген Анатолійович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 05.02.2015

78. Зозуля Максим Петрович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 11.02.2015

79. Іваничко Михайло Йосипович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 16.02.2015

80. Іволга Сергій Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 13.02.2015

81. Іскандаров Віталій Нуралійович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Зник безвісти 06.02.2015

82. Каменюк Олександр Олександрович, Cпеціальний підрозділ Грифон УМВС Полтавської області. Зник безвісти 18.02.2015

83. Камінський Андрій Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 12.02.2015

84. Каморников Денис Миколайович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 13.02.2015

85. Капуш Олександр Васильович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 06.02.2015

86. Капчур Андрій Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015

87. Карнаухов Микола Миколайович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Зник безвісти 06.02.2015

88. Карпо Сергій Едуардович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Артемівськ. Зник безвісти 13.02.2015

89. Катішов Віталій Федорович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015

90. Кацабін Сергій Борисович, Медична рота Північного Київського територіального управління НГУ. Загинув 09.02.2015

91. Качкалда Микола Миколайович, 44-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.01.2015

92. Кисельов Денис Вячеславович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015

93. Кінах Олександр Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 18.02.2015

94. Кіндзера Євгеній Йосипович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 17.02.2015

95. Клочан Олександр Вікторович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 07.02.2015

96. Кобченко Олег Олександрович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 16.02.2015

97. Коваль Олег Володимирович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 17.02.2015

98. Коваль Олег Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 16.02.2015

99. Ковальов Костянтин Георгійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015

100. Ковальчук Микола Михайлович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 01.02.2015

101. Ковальчук Юрій Анатолійович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015

102. Ковач Адальберт Адальбертович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015

103. Козак Віктор Олександрович, 144-й окремий батальйон РХБ захисту. Загинув 15.02.2015

104. Козаченко Денис Юрійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 18.02.2015

105. Козичка Роман Іванович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015

106. Козлов Юрій Вікторович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Помер від поранень 09.02.2015

107. Колесник Віталій Павлович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015

108. Комаров Олексій Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 12.02.2015

109. Кондратюк Олексій Вікторович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015

110. Конопльов Андрій Анатолійович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 24.01.2015

111. Кончевич Тарас Григорович, Окрема Галицька бригада, Західне ОТО НГУ. Загинув 09.02.2015

112. Копиця Олександр Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015

113. Коренівський Віктор Анатолійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 18.02.2015

114. Корота Євген Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 09.02.2015

115. Кость Ярослав Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 12.02.2015

116. Кравченко Віталій Олегович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 07.02.2015

117. Кравченко Євгеній Анатолійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 31.01.2015

118. Кравченко Олександр Анатолійович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 09.02.2015

119. Кравченко Олександр Дмитрович, 169-й навчальний центр Сухопутних військ. Загинув 12.02.2015

120. Красноголовець Олександр Олександрович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015

121. Кулініч Андрій Григорович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015

122. Куслій Олег Григорович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 18.02.2015

123. Кучер Валерій Анатолійович, 55-й окремий автомобільний батальйон. Зник безвісти 17.02.2015

124. Кушнір Олег Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015

125. Лабань Роман Олегович, Окремий полк спеціального призначення, Західне ОТО НГУ. Помер від поранень 17.02.2015

126. Лабуткін Дмитро Віталійович, Телерадіокомпанія МОУ Бриз ВМС ЗСУ. Зник безвісти 16.02.2015

127. Лаговський Віктор Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Артемівськ. Зник безвісти 13.02.2015

128. Лагунов Дмитро Анатолійович, Медична рота Північного Київського територіального управління НГУ. Загинув 09.02.2015

129. Лебеденко Іван Анатолійович, 169-й навчальний центр Сухопутних військ. Загинув 24.01.2015

130. Лебедєв Андрій Володимирович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 29.01.2015

131. Леврінц Олександр Юрійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015

132. Лепеха Андрій Анатолійович, Центральне управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами Тилу Збройних Сил України. Загинув 17.02.2015

133. Лехмінко Ігор Ігорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Львів ГУМВС України у Львівській області. Загинув 13.02.2015

134. Лимарь Олександр Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015

135. Лісовенко Дмитро Іванович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 12.02.2015

136. Лістровий Олександр Михайлович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Помер від поранень 30.01.2015

137. Лопацький Федір Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015

138. Лотоцький Віталій Зіновійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 17.02.2015

139. Лялевич Сергій Франсович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015

140. Магомедов Кадир Кримханович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015

141. Мажуга Микола Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Помер від поранень 03.02.2015

142. Макаренко Антон Миколайович, 330-й центральний вузол фельд’єгерсько-поштового зв’язку ГШ ЗСУ. Зник безвісти 09.02.2015

143. Мар’єнко Сергій Вікторович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 30.01.2015

144. Марквас Ігор Йосипович, 79-а окрема аеромобільна бригада. Загинув 12.02.2015

145. Маркусь Віктор Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 18.02.2015

146. Мартиненко Олександр Євгенович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 07.02.2015

147. Марченко Олексій Вікторович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015

148. Матусевич Сергій Андрійович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 31.01.2015

149. Медведєв Геннадій Вікторович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 18.02.2015

150. Мельник Андрій Іванович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 29.01.2015

151. Мельник Володимир Михайлович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 14.02.2015

152. Мельничук Роман Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 12.02.2015

153. Микитюк Микола Петрович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 06.02.2015

154. Мироненко Віктор Миколайович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 17.02.2015

155. Михайлов Віталій Володимирович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 30.01.2015

156. Місків Артур Валерійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 10.02.2015

157. Мокляк Олександр Сергійович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Загинув 06.02.2015

158. Москаленко Сергій Миколайович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 31.01.2015

159. Музика Артур Сергійович, Головне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ. Зник безвісти 09.02.2015

160. Мунаєв Іса Ах’ядович, Міжнародний миротворчий батальйон ім Джохара Дудаєва. Загинув 01.02.2015

161. Мякотін Сергій Павлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015

162. Науменко Олег Геннадійович, Корюківський райвідділ міліції УМВС України в Чернігівській області. Зник безвісти 16.02.2015

163. Недоводієв Микита Олександрович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Зник безвісти 09.02.2015

164. Нищик Руслан Петрович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 06.02.2015

165. Новак Ігор Володимирович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 06.02.2015

166. Овчарук Максим Валерійович, Медична рота Північного Київського територіального управління НГУ. Загинув 09.02.2015

167. Онопрієнко Олександр Валерійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015

168. Орловський Петро Орестович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 13.02.2015

169. Орляк Олександр Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 06.02.2015

170. Осташевський Олексій Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 01.02.2015

171. Остяк Василь Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 17.02.2015

172. Отрішко В’ячеслав Миколайович, 42-й окремий мотопіхотний батальйон (57-а окрема мотопіхотна бригада). Загинув 26.01.2015

173. Охмак Іван Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 02.02.2015

174. Павленко Роман Віталійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 17.02.2015

175. Павлов Ігор Миколайович, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. Зник безвісти 09.02.2015

176. Павлюк Олег В’ячеславович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 13.02.2015

177. Палай Андрій Йосифович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 08.02.2015

178. Панчук Володимир Феліксович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 12.02.2015

179. Пастухов Олександр Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015

180. Питак Володимир Теодорович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015

181. Плацинський Павло Янович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015

182. Покладов Андрій Євгенович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 19.02.2015

183. Покрищенко Микола Миколайович, 55-й окремий автомобільний батальйон. Загинув 11.02.2015

184. Поліщук Анатолій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 12.02.2015

185. Полупанов Володимир Іванович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 06.02.2015

186. Попик Віктор Петрович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 17.02.2015

187. Попов Олександр Олександрович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 24.01.2015

188. Порфир’єв Віталій Сергійович, 25-й окремий полк матеріального забезпечення. Помер від поранень 20.02.2015

189. Постолакі Віталій Андрійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 12.02.2015

190. Прошак Андрій Васильович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 31.01.2015

191. Реута Андрій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 31.01.2015

192. Романчук Сергій Михайлович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 09.02.2015

193. Рябко Максим Олександрович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 06.02.2015

194. Рясков Микола Васильович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 13.02.2015

195. Сабадаш Андрій Васильович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 02.02.2015

196. Сабов Руслан Миколайович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 18.02.2015

197. Саган Сергій Іванович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 17.02.2015

198. Садовець Віктор Анатолійович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 31.01.2015

199. Самойленко Володимир Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ Донбас. Загинув 12.02.2015

200. Свищ Сергій Сергійович, 54-й окремий розвідувальний батальйон. Загинув 25.01.2015

201. Селищев Олексій Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 03.02.2015

202. Семенін Руслан Іванович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Помер від поранень 23.05.2016 (до Книги памяті не внесений)

203. Семенов В’ячеслав Анатолійович, Могилів-Подільський прикордонний загін. Помер від поранень 17.02.2015

204. Синчак Анатолій Анатолійович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 17.02.2015

205. Сич Тарас Степанович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 13.02.2015

206. Слонський Анатолій Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 07.02.2015

207. Сніжок Ігор Сергійович, Командування Сухопутних Сил ЗСУ. Загинув 02.02.2015

208. Совлич Роман Йосипович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 09.02.2015

209. Соломаха Олег Володимирович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 31.01.2015

210. Соснюк Віктор Володимирович, 169-й навчальний центр Сухопутних військ. Загинув 17.02.2015

211. Сохацький Андрій Володимирович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 30.01.2015

212. Стадник Микола Степанович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Помер від поранень 02.02.2015

213. Старченко Павло Олександрович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015

214. Степанок Володимир Іванович, 42-й окремий мотопіхотний батальйон (57-а окрема мотопіхотна бригада). Загинув 26.01.2015

215. Стрєлець Дмитро Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Артемівськ. Загинув 13.02.2015

216. Стукало Олег Юрійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 18.02.2015

217. Ступак Іван Станіславович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 29.01.2015

218. Суліма Анатолій Володимирович, 7-а окрема автомобільна санітарна рота. Загинув 09.02.2015

219. Суслик Володимир Михайлович, 79-а окрема аеромобільна бригада. Загинув 12.02.2015

220. Сухенко Сергій Михайлович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 09.02.2015

221. Сущук Микола Володимирович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 12.02.2015

222. Тербан Олександр Васильович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 30.01.2015

223. Терновий Дмитро Олександрович, Департамент внутрішньої безпеки МВС України. Загинув 10.02.2015

224. Тимошенко Роман Васильович, 101-а окрема бригада охорони ГШ. Загинув 16.02.2015

225. Тимченко Руслан Олегович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 30.01.2015

226. Ткаченко Руслан Андрійович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 25.01.2015

227. Ткачук Костянтин В’ячеславович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 01.02.2015

228. Товт Шандор Ерниевич, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Загинув 17.02.2015

229. Томилко Іван Миколайович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015

230. Трепко Владислав Віталійович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 12.02.2015

231. Федитник Віталій Валерійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.02.2015

232. Федорченко Сергій Сергійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 12.02.2015

233. Фролов Олександр Миколайович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 16.02.2015

234. Харитонов Сергій Миколайович, 13-й окремий мотопіхотний батальйон (1-а окрема танкова бригада). Загинув 30.01.2015

235. Харитонюк Віталій Ігорович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 09.02.2015

236. Химич Віталій Іванович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 17.02.2015

237. Хіврич Сергій Олександрович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 24.01.2015

238. Хоречко Микола Степанович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 29.01.2015

239. Хорошковський В’ячеслав Дмитрович, Харківська окрема бригада оперативного призначення, Східне ОТО НГУ. Зник безвісти 18.02.2015

240. Циганок Сергій Анатолійович, 330-й центральний вузол фельд’єгерсько-поштового зв’язку ГШ ЗСУ. Зник безвісти 09.02.2015

241. Чабан Сергій Петрович, Харківська бригада оперативного призначення, Східне ОТО НГУ. Загинув 18.02.2015

242. Чабанчук Денис Миколайович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 18.02.2015

243. Человський Дмитро Миколайович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 01.02.2015

244. Черепаха Олександр Іванович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 31.01.2015

245. Черненко Максим Зеновійович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 15.02.2015

246. Чернявський Олександр Іванович, 144-й окремий батальйон РХБ захисту. Загинув 15.02.2015

247. Чорнобай Роман Богданович, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. Зник безвісти 09.02.2015

248. Чумак Віталій Миколайович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 08.02.2015

249. Чумак Дмитро Сергійович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 15.02.2015

250. Шайдюк Віталій Вікторович, 25-й окремий мотопіхотний батальйон. Загинув 02.02.2015

251. Шахрай Олександр Васильович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 29.01.2015

252. Шверненко Євген Валерійович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Зник безвісти 06.02.2015

253. Шевцов Олександр Михайлович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Загинув 24.01.2015

254. Шевченко Олег Іванович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 12.02.2015

255. Шелупець Дмитро Вікторович, 2-й об’єднаний польовий вузол зв’язку ГШ. Помер від поранень 11.02.2015

256. Шептицький Петро Миколайович, 30-а окрема механізована бригада. Загинув 18.02.2015

257. Шкредь Сергій Олексійович, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон. Помер від поранень 22.03.2015

258. Шмалько Олександр Васильович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Помер від хвороби 17.05.2015

259. Шульга Володимир Олександрович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 12.02.2015

260. Шумило Анатолій Іванович, 57-а окрема мотопіхотна бригада. Загинув 17.02.2015

261. Щепанський Олег Володимирович, 30-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 18.02.2015

262. Щербина Ігор Іванович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Зник безвісти 16.02.2015

263. Юханов Євген Георгійович, ГУМВС України в Донецькій області. Загинув 10.02.2015

264. Юхимчук Олександр Володимирович, 30-а окрема механізована бригада. Помер від хвороби 24.01.2015

265. Яковенко Іван Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.01.2015

266. Яневич Володимир Анатолійович, 3568-а зенітна технічна ракетна база. Загинув 15.02.2015

267. Янченко Дмитро Олександрович, 2-й об’єднаний польовий вузол зв’язку ГШ. Загинув 03.02.2015

268. Яцьков Олександр Сергійович, 40-й окремий мотопіхотний батальйон (17-а окрема танкова бригада). Загинув 17.02.2015

Ранее сегодня сообщалось, что, начиная с первого дня захвата Крыма и за время войны в Донбассе, погибли 2949 военнослужащих.