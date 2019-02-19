Порошенко озвучил потери военных в Донбассе

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Начиная с первого дня захвата Крыма и за время войны в Донбассе погибли 2949 военнослужащих. Об этом президент Петр Порошенко сообщил во время заседания Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала войны России против Украины.

"Хочу напомнить, что агрессия началась именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус. Самое страшное, чего это нам стоило - 2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность менять государство", - сообщил президент.

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На заседании были, помимо депутатов и президента, также глава Евросовета Дональд Туск, премьер Владимир Гройсман и члены правительства, представители общественных объединений, ветераны АТО, представители Меджлиса крымскотатарского народы и иностранных парламентов.

Туск дал украинцам пять советов перед выборами-2019. Порошенко на заседании подписал закон о внесении в Конституцию курса на ЕС и НАТО.