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19.02.2019, 15:37

Порошенко озвучил потери военных в Донбассе

Порошенко озвучил потери военных в Донбассе - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

На заседании в парламенте президент отметил, что РФ напала именно тогда, когда у Украины был внеблоковый статус, - и подписал закон о курсе в НАТО/ЕС

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Начиная с первого дня захвата Крыма и за время войны в Донбассе погибли 2949 военнослужащих. Об этом президент Петр Порошенко сообщил во время заседания Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала войны России против Украины.

"Хочу напомнить, что агрессия началась именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус. Самое страшное, чего это нам стоило - 2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность менять государство", - сообщил президент.

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На заседании были, помимо депутатов и президента, также глава Евросовета Дональд Туск, премьер Владимир Гройсман и члены правительства, представители общественных объединений, ветераны АТО, представители Меджлиса крымскотатарского народы и иностранных парламентов.

Туск дал украинцам пять советов перед выборами-2019. Порошенко на заседании подписал закон о внесении в Конституцию курса на ЕС и НАТО.

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Теги: оос, петр порошенко, АТО, война в донбассе, смерть, потери, статистика
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