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19.02.2019, 13:30

Порошенко закрепил в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО

Порошенко закрепил в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава государства подписал изменения в Конституцию по поводу курса Украины на ЕС и НАТО

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Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию по поводу курса на ЕС и НАТО, передает корреспондент LIGA.net.

Подпись под документом он поставил на заседании Верховной Рады в связи с началом агрессии России против Украины.

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7 февраля 2019 года Верховная Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора. Соответствующие изменения вносятся в статьи 85, 102 и 116 Основного закона.

Кроме того, пятый абзац преамбулы дополнен словами о подтверждении "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

Также отменяется пункт 14 переходных положений Конституции, по которому военные базы на территории Украины могут использоваться иностранными воинскими формированиями на условиях аренды. Именно на таких условиях во временно оккупированном Крыму де-юре размещается Черноморский флот РФ.

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Теги: петр порошенко, ЕС, нато, конституция
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