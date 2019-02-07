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07.02.2019, 11:48

Рада сделала необратимым курс Украины в ЕС и НАТО

Рада сделала необратимым курс Украины в ЕС и НАТО - Фото
Иллюстрация: eurocorps.org

Принятый закон вступит в силу со дня, следующего за днем его публикации в парламентском вестнике. Но до того его еще должен подписать президент.

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Верховная Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора. Об этом из зала заседаний парламента сообщает корреспондент LIGA.net.

За изменения в Конституцию по поводу стратегического курса Украины на полноценное членство в ЕС и НАТО, которые оформлены в виде законопроекта под номером 9037, проголосовали 334 депутата при 300 минимально необходимых.

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"Сейчас в Кремле внимательно следят за событиями в украинском парламенте. Не дождетесь!" - сказал, выступая перед голосованием, президент Петр Порошенко.

Отныне полномочия Рады, Кабмина и президента дополняются реализацией стратегического курса страны на членство в ЕС и НАТО: такие изменения вносятся в статьи 85, 102 и 116 Основного закона.

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Кроме того, пятый абзац преамбулы дополнен словами о подтверждении "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

Также отменяется пункт 14 Переходных положений Конституции, по которому военные базы на территории Украины могут использоваться иностранными воинскими формированиями на условиях аренды. Именно на таких условиях во временно оккупированном Крыму де-юре размещается Черноморский флот РФ.

С самого утра депутаты Радикальной партии Олега Ляшко и Батькивщины сорвали утреннее заседание Рады, после чего фракции ушли совещаться. Нардепы от БПП и Народного фронта до начала заседания заняли парламентскую трибуну, которую два дня блокировали "радикалы".

22 ноября 2018 года Рада одобрила закрепление в Конституции курса на ЕС и НАТО.

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Теги: верховная рада, курс, нато, евросоюз, законопроект, конституция, стратегия, голосование
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