Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.02.2019, 13:13

Туск – украинцам: Не нанесите себе непоправимый вред на выборах

Туск – украинцам: Не нанесите себе непоправимый вред на выборах - Фото
Дональд Туск (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Европейского совета дал украинцам пять советов

Реклама
Реклама

Глава Европейского совета Дональд Туск дал украинцам пять советов накануне президентских выборов, выступая в украинском парламенте на заседании в связи с началом вооруженной агрессии РФ против Украины, передает корреспондент LIGA.net.

Первый совет – не навредить самим себе во время выборов. Он отметил, что оппоненты в Европе ждут повода, чтобы разрушить солидарность Брюсселя и Киева, а резкий конфликт между украинскими политиками может стать таким поводом.

Реклама

"Оставайтесь едиными в делах, которые важны для Украины", - сказал он.

Второй совет Туска - избегать искушений радикального национализма и популизма. Он подчеркнул, что основа объединенной Европы это примирение, солидарность и историческая правда. Популизм, по словам Туска, это продукт комплексов и слабости. "Украина достаточно мощная страна, чтобы нуждаться в наркотике популизма", - добавил он.

Третий совет - не повторять за некоторыми политиками, что демократия, основанная на свободах - это пережиток прошлого и устаревшая модель, а сейчас наступает время авторитарной демократии. "Мы должны защищать фундаментальные ценности", - пояснил Туск.

Четвертый совет: "Стройте вместе добропорядочное государство". Туск подчеркнул, что борьба с коррупцией, честность и прозрачность власти это не требование европейских партнёров, а требование Украинских граждан.

"Пятый и последний совет - поверьте в молодежь", - добавил он. Туск подчеркнул, что пять лет назад украинская молодёжь уже здала экзамен на зрелость.

18 февраля Туск заявил, что продолжение реформ и построение стандартов демократии - лучшая форма проявления уважения к Небесной сотне в 5-ю годовщину расстрелов на Майдане.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, выборы, украинцы, дональд туск, советы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 