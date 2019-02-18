Туск о реформах: Лучшее проявление уважения к Небесной сотне

Дональд Туск (фото - Flickr Европарламента)

Продолжение реформ и построение стандартов демократии - лучшая форма проявления уважения к Небесной сотне в 5-ю годовщину расстрелов на Майдане. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск во время встречи с президентом Порошенко в Киеве, передает Европейская правда.

"Я думаю, лучшая форма уважения, которую можно проявить по отношению к жертвам революции, это сделать все, на что вы способны, для того, чтобы продолжить реформы, продолжить ваши усилия, направленые на построение лучших стандартов демократии", - сказал Туск, обращаясь к Порошенко.

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Туск похвалил усилия Украины по проведению эффективных, по его словам, реформ, и отметил личную роль президента.

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