Луценко признал свою ошибку в заявлении о Небесной Сотне: видео

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что неточно выразился вчера на заседании комитета Рады, говоря о Небесной Сотне и погибших во время Майдана милиционерах. Об этом Луценко сказал сегодня журналистам.

В частности, генпрокурор сказал: "Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы".

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Сегодня Луценко принес извинения тем, кого обидели его слова.

"Хочу сказать, что, наверное, я одно слово неправильно высказал. Речь идет о том, что кроме погибших из Небесной сотни, я прямо скажу – наших, майдановцев, погибли также около 20 милиционеров", - сказал Луценко.

"К сожалению, я ошибся в одном слове. Я хотел сказать, что вместе с Небесной сотней есть и милиционеры, но использовал другое слово, и оно наверняка кого-то обидело. Если это действительно затронуло души, сердца всех, кто это слышал, я приношу извинения", - добавил он.