Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Генпрокурор принес извинения тем, кого обидели его слова

Реклама
Реклама

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что неточно выразился вчера на заседании комитета Рады, говоря о Небесной Сотне и погибших во время Майдана милиционерах. Об этом Луценко сказал сегодня журналистам.

В частности, генпрокурор сказал: "Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы".

Реклама

Сегодня Луценко принес извинения тем, кого обидели его слова.

"Хочу сказать, что, наверное, я одно слово неправильно высказал. Речь идет о том, что кроме погибших из Небесной сотни, я прямо скажу – наших, майдановцев, погибли также около 20 милиционеров", - сказал Луценко.

"К сожалению, я ошибся в одном слове. Я хотел сказать, что вместе с Небесной сотней есть и милиционеры, но использовал другое слово, и оно наверняка кого-то обидело. Если это действительно затронуло души, сердца всех, кто это слышал, я приношу извинения", - добавил он.

Отправить:
Распечатать:
Теги: юрий луценко, майдан, милиция, небесная сотня
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Луценко признал свою ошибку в заявлении о Небесной Сотне: видео
Луценко признал свою ошибку в заявлении о Небесной Сотне: видео
Слово на три буквы. Луценко выругалась в Верховной Раде: видео
Слово на три буквы. Луценко выругалась в Верховной Раде: видео
В Киеве остановились трамваи из-за "героя парковки" - видео
В Киеве остановились трамваи из-за "героя парковки" - видео
Транспорт Куда потратят 55 млрд грн Дорожного фонда: инфографика
Бизнес жалуется. Кто обижал предпринимателей в 2018-м году
Экономика Бизнес жалуется. Кто обижал предпринимателей в 2018-м году
В платежках появится плата за "небаланс" холодной воды по дому
Экономика В платежках появится плата за "небаланс" холодной воды по дому
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Луценко признал свою ошибку в заявлении о Небесной Сотне: видео
Луценко признал свою ошибку в заявлении о Небесной Сотне: видео
Слово на три буквы. Луценко выругалась в Верховной Раде: видео
Слово на три буквы. Луценко выругалась в Верховной Раде: видео 15:04
В Киеве остановились трамваи из-за "героя парковки" - видео
В Киеве остановились трамваи из-за "героя парковки" - видео 14:57
Во все тяжкие. В Миргороде изъяли огромную партию метадона: видео
Во все тяжкие. В Миргороде изъяли огромную партию метадона: видео 14:54
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 