Луценко причислил погибших в 2014 г милиционеров к Небесной сотне

Евромайдан, Беркут

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 18 погибших в 2014 году на Майдане Независимости милиционеров также входят в Небесную сотню, потому что являются жертвами. Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Луценко зачитал выводы экспертизы, согласно которым установлена прямая причинно-следственная связь между жертвами на Майдане и приказами высшего руководства страны и силовых органов.

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По словам генпрокурора, силовики, которые исполняли приказы, также являются "жертвами".

"Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы", - сказал Луценко.

Недавно генпрокурор заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году.

Среди подозреваемых в этом деле – экс-президент Виктор Янукович. По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.