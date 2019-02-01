Януковичу грозит пожизненное за расстрелы на Майдане - Луценко

Виктор Янукович в России (фото — ЕРА)

Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Об этом в эфире Прямого заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Среди подозреваемых в этом деле – экс-президент Виктор Янукович.

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По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.

"По версии следствия, команды Януковича, Захарченко, Якименко привели к расстрелам на Майдане, и эта статья предусматривает пожизненное", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что дело будет передано в суд после того как парламент примет "одно важное решение".

24 января Оболонский районный суд Киева огласил приговор Януковичу по делу о государственной измене: 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания.