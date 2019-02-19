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19.02.2019, 13:35

До 300 выстрелов артиллерии за сутки: боевики накрывают Приазовье

До 300 выстрелов артиллерии за сутки: боевики накрывают Приазовье - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

По состоянию на сегодняшний полдень наблюдается дальнейшее обострение обстановки на приморском участке фронта, сообщили в штабе ООС

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Вторые сутки подряд российская гибридная армия массированно обстреливает позиции украинских войск в Приазовье из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Об этом сообщает в дневной сводке штаб операции объединенных сил.

Вчера утром, 18 февраля, боевики почти три часа обстреливали со стороны временно оккупированной Саханки опорные пункты ВСУ под поселком Лебединское. Противник совершил 35 артиллерийских выстрелов, а также применил противотанковые ракетные комплексы.

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Еще более 20 снарядов того же калибра оккупанты выпустили вчера утром по подразделениям ООС в районе Водяного.

Помимо этого, боевики активно используют минометы калибров 120 и 82 мм и другое вооружение.

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С 07:00 до 09:20 с позиций "гибридов" во временно оккупированном селе Безыменное противник произвел 40 залпов 122-миллиметровой артиллерией по опорным пунктам ВСУ у Лебединского.

Позиции военных под Водяным с 07:10 сегодня в течение полутора часов оккупанты забросали 213 снарядами калибра 122 мм.

Сегодня потерь нет. Вчера у сил ООС - четверо раненых.

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Теги: приазовье, артиллерия, мариуполь, Лебединское, 122 мм
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