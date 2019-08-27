Потери в боях за Иловайск. Опубликованы новые цифры от Генштаба

Иловайск (фото - facebook.comandrey.dobrovolsky.3)

В августе 2014 года в боях за Иловайск погибли 220 военных ВСУ, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену (по состоянию на 22.08.2019). Об этом говорится в ответе Генштаба на запрос BBC News Украина.

Отмечается, что в Генштабе уточнили потери, понесенные непосредственно во время выхода по "зеленому" коридору: "Именно 29 августа 2014-го: погибли - 129 человек, ранены - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22.08.2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014) ».

В Генштабе сообщают, что к числу погибших добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с помощью экспертизы ДНК состоянию на 16 августа 2019 года.

Также отмечается, что цифры не учитывают погибших из добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014-го вместе с армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составили 366 бойцов.

Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью Радио Свобода рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 бойцов.

Таким образом, с учетом ответа Генштаба на запрос BBC News Украина, общие потери сил АТО под Иловайском в августе в 2014 году могут достигать 420 бойцов.

Уточняется, что эта цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них - бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы тел), а также умерших позже от ранений, полученных в Иловайске.

24 августа президент Зеленский подписал указ о ежегодном праздновании 29 августа как Дня памяти защитников , погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

18 августа сообщалось, что группа расследователей Forensic Architecture из Лондона обнаружила новые доказательства участия российской армии в войне на востоке Украины, в частности, в боях за Иловайск.

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