Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бои за Иловайск. В Лондоне нашли доказательства участия РФ: видео

Бои за Иловайск. В Лондоне нашли доказательства участия РФ: видео - Фото
Иловайск (фото - facebook.comandrey.dobrovolsky.3)
18.08.2019, 18:52

Новые данные будут использованы в качестве доказательств при рассмотрении иска Украины против России в Европейский суд по правам человека

Группа расследователей Forensic Architecture из Лондона обнаружила новые доказательства участия российской армии в войне на востоке Украины, в частности, в боях за Иловайск. Об этом сообщает The Guardian.

The Battle of Ilovaisk: Verifying Russian Military Presence in Eastern Ukraine from Forensic Architecture on Vimeo.

Сообщается, что расследователи получили многочисленные снимки со спутников, на которых зафиксированы колонны российской военной техники на территории Украины и танки Т-72Б3, которые в то время использовались только российской армией.

Расследователи воспользовались специальным программным обеспечением, благодаря которому можно было быстро проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube в период боев.

Отмечается, что обнаруженные данные будут использованы в качестве доказательств при рассмотрении иска Украины против России в Европейский суд по правам человека.

  • 23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24.
  • 29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.

Читайте также: О причинах и последствиях Иловайска: полный текст выводов ГПУ

Напишите нам
война Донбасс иловайск Forensic Architecture
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 