Бои за Иловайск. В Лондоне нашли доказательства участия РФ: видео

Группа расследователей Forensic Architecture из Лондона обнаружила новые доказательства участия российской армии в войне на востоке Украины, в частности, в боях за Иловайск. Об этом сообщает The Guardian.
The Battle of Ilovaisk: Verifying Russian Military Presence in Eastern Ukraine from Forensic Architecture on Vimeo.
Сообщается, что расследователи получили многочисленные снимки со спутников, на которых зафиксированы колонны российской военной техники на территории Украины и танки Т-72Б3, которые в то время использовались только российской армией.
Расследователи воспользовались специальным программным обеспечением, благодаря которому можно было быстро проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube в период боев.
Отмечается, что обнаруженные данные будут использованы в качестве доказательств при рассмотрении иска Украины против России в Европейский суд по правам человека.
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