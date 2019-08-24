Президент Владимир Зеленский учредил 29 августа Днем памяти защитников Украины. О подписании соответствующего указа глава государства сообщил на праздновании Дня независимости в Киеве.
"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа", - заявил Зеленский.
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