Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский учредил 29 августа Днем памяти защитников Украины. О подписании соответствующего указа глава государства сообщил на праздновании Дня независимости в Киеве.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа", - заявил Зеленский.

24 августа президент сравнил оккупацию Крыма и агрессию в Донбассе с похищением детей.

Перед этим Зеленский заявил, что его каждое утро начинается с смс от Генштаба.

23 августа президент Владимир Зеленский предложил провести всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.

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