Зеленский: Каждое мое утро начинается с смс от Генштаба

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с смс от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации в Донбассе. Об этом президент заявил во время торжества Дня независимости в Киеве.
"Каждое мое утро начинается с смс-сообщения. Скажу откровенно, это смс от Генштаба: За прошедшие сутки обстрелов - семь, потери - две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это - ноль. Обстрелов - ноль, потерь - ноль", - заявил Зеленский.
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