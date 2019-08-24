Зеленский: Каждое мое утро начинается с смс от Генштаба

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с смс от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации в Донбассе. Об этом президент заявил во время торжества Дня независимости в Киеве.

"Каждое мое утро начинается с смс-сообщения. Скажу откровенно, это смс от Генштаба: За прошедшие сутки обстрелов - семь, потери - две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это - ноль. Обстрелов - ноль, потерь - ноль", - заявил Зеленский.

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15 июля Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.

16 августа стало известно, что режиссерами Шествия достоинства назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.

23 августа президент Владимир Зеленский предложил провести всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.

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