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Зеленский: Каждое мое утро начинается с смс от Генштаба

Зеленский: Каждое мое утро начинается с смс от Генштаба - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
24.08.2019, 10:23

Как заявил президент, ему приходят сообщения о ситуации в Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с смс от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации в Донбассе. Об этом президент заявил во время торжества Дня независимости в Киеве.

"Каждое мое утро начинается с смс-сообщения. Скажу откровенно, это смс от Генштаба: За прошедшие сутки обстрелов - семь, потери - две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это - ноль. Обстрелов - ноль, потерь - ноль", - заявил Зеленский. 

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  • 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.
  • 16 августа стало известно, что режиссерами Шествия достоинства назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.
  • 23 августа президент Владимир Зеленский предложил провести всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.

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