В Киеве проходит Шествие достоинства: фото и видео

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Шествие достоинства приурочено к 28-му Дню независимости

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24 августа в Киеве на Крещатике проходит Шествие достоинства приуроченное к 28-му Дню независимости Украины. Онлайн-трансляцию шествия ведет Радио Свобода.

В торжестве примет участие президент Владимир Зеленский, его семья, руководство страны, а также родные и близкие погибших защитников украинской независимости, ветераны войны на востоке Украине и их дети.

На Шествии достоинства присутствует корреспондент LIGA.net.

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10 августа в Офисе президента показали программу торжества в честь Дня независимости: 

В 9:30 на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. Прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Это, по замыслу ОП, будет символизировать сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной сотни.

В этом мероприятии примут участие президент Владимир Зеленский с семьей, родные и близкие погибших в Донбассе военных. Они возложат цветы на месте гибели Небесной сотни.

Далее, согласно сценарию, под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины а капелла.

На Майдане также состоится "музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты".

Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Оно начнется около 9:50.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется марш защитников Украины с участием ветеранов, сообщили в ОП.

  • 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.
  • 16 августа стало известно, что режиссерами Шествия достоинства назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.
  • 23 августа президент Владимир Зеленский предложил провести всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.
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Теги: день независимости, шествие достоинства, марш защитников
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