Украина отмечает День флага: история и традиции праздника

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День флага предшествует другому государственному празднику. 24 августа в Украине отмечают День независимости

В Украине ежегодно 23 августа празднуют День государственного флага. Праздник был установлен в честь одного из государственных символов страны.

Официально празднование Дня флага по всей стране началось после указа президента Леонида Кучмы в 2004 году. Указ дополнил следующий президент - Виктор Ющенко, который постановил ежегодно поднимать государственный флаг 23 августа.

До 2004 года День флага отмечали на уровне столицы. Правда, Киев праздновал этот день почти на месяц ранее - 24 июля. Поскольку в этот день в 1990 году украинский флаг был поднят у здания Киевской горгосадминистрации.

В Украине 23 августа принято вывешивать государственный флаг не только на зданиях органов власти, но и на окнах домов, балконах, в общественных местах и транспорте.

После Дня государственного флага следует не менее важный государственный праздник. 24 августа Украина празднует День независимости. В 2019 году будет отмечаться 28-я годовщина независимости.

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Теги: флаг украины, день флага, праздник
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