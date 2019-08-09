В Крыму подняли флаг Украины в память о погибших морпехах: видео

В горах над приморским городом Судак, который расположен на юго-востоке временно оккупированного Россией полуострова Крым, в предрассветный час был поднят государственный флаг Украины. Об этом у себя в Facebook сообщил, выложив видео, советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.
По словам чиновника, этот жест был сделан тамошними патриотами в знак памяти о четырех погибшим 6 августа в Павполопе морпехах из 36-й бригады ВСУ.
Ковалев утверждает, что флаг подняли сегодня, 9 августа.
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