В Крыму подняли флаг Украины в память о погибших морпехах: видео

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6 августа в Приазовье погибли Александр Шарко, Сергей Шандра, Владислав Рак и Василий Курдов. Патриоты в Судаке почтили память защитников родины.

В горах над приморским городом Судак, который расположен на юго-востоке временно оккупированного Россией полуострова Крым, в предрассветный час был поднят государственный флаг Украины. Об этом у себя в Facebook сообщил, выложив видео, советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

По словам чиновника, этот жест был сделан тамошними патриотами в знак памяти о четырех погибшим 6 августа в Павполопе морпехах из 36-й бригады ВСУ.

Ковалев утверждает, что флаг подняли сегодня, 9 августа.

  • РФ оккупировала Крым в 2014 году. Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил свою версию, почему Россия оккупировала украинский Крым.
  • LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины.

Смотрите видео: "Крим. Оточені зрадою". Фильм о том, как РФ захватила полуостров

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Теги: Крым, судак
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