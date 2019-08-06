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Столтенберг назвал глобальную причину оккупации Крыма Россией

Столтенберг назвал глобальную причину оккупации Крыма Россией - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
06.08.2019, 09:03

По словам генсека НАТО, силовой захват Крыма - первый случай в Европе после Второй мировой войны, когда одно государство оккупирует часть другого

Оккупация украинского Крыма Россией - якобы следствие конкуренции сверхдержав. Такое мнение изложил на встрече в Центре стратегических исследований в новозеландском Университете королевы Виктории генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

“Рост конкуренции между великими державами. Состязание. И мы видим последствия этого на примере Крыма... От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря”, - сказал генсек Альянса.

Отвечая на вопрос модератора, научились ли в НАТО противостоять гибридным угрозам, Столтенберг заявил, что "мы отвечаем на стратегии гибридной войны осуществлением крупнейшей адаптации НАТО за это поколение".

"Потому что то, что мы видели, особенно в Крыму (который, как вы знаете, близок к НАТО), заключается в использовании так называемых "зеленых человечков". То есть, военнослужащие в форме без знаков отличия сыграли ключевую роль в захвате", - отметил он.

Смотрите фильм: "Крим. Оточені зрадою". Фильм об оккупации полуострова

Координатор НАТО заявил, что Альянс "видит наращивание российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии". Кроме того, по словам Столтенберга, Россия пытается вмешиваться и подрывать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО "и в других местах".

"Мы увидели существенное наращивание возможностей российской армии, видим все более настойчивую Россию, а всего несколько дней назад стали очевидцами того, как это возросшее состязание мировых держав подрывает базовые правила мирового порядка", - сказал Столтенберг об упразднении ракетного договора.

РФ захватила АР Крым в начале 2014 года. Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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Крым оккупация йенс столтенберг
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