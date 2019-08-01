"Крим. Оточені зрадою". Фильм, о том как РФ захватила полуостров

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Автор фильма, военный журналист Виктор Гром, является непосредственным участником событий в картине

Центральная телерадиостудия Минобороны "Военное телевидение Украины" опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм "Крим. Оточені зрадою", рассказывающий о том, как Россия оккупировала Крым в 2014 году.

"Фильм рассказывает реальную историю о борьбе 36-й бригады береговой обороны во время оккупации Крымского полуострова россиянами в 2014 году", - пишут в Минобороны.  

Автор фильма, военный журналист Виктор Гром, одним из последних выходил из заблокированной военной части в селе Перевальное, где на тот момент размещалась украинская бригада. 

Ему удалось заснять уникальные кадры захвата и блокирования в/ч, а также лица тех, кто первым перешел на сторону оккупанта и тех, кто до последнего оставался верным присяге.  

В фильме представлены эксклюзивные интервью с очевидцами и непосредственными участниками этих событий: Игорем Воронченком, Мустафой Джемилевым, Юрием Головашенком и Виктором Сикозой. 

Ранее журналисты проекта Слідство.Інфо опубликовали видео-реконструкцию нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

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Теги: оккупация крыма, фильм, министерство обороны, Крим. Оточені зрадою
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