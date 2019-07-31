Журналисты показали реконструкцию покушения на Гандзюк: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Реконструкцией событий занялись журналисты проекта Слідство.Інфо

Журналисты-расследователи проекта Слідство.Інфо опубликовали видео реконструкции нападения на херсонскую общественную активистку Екатерину Гандзюк, совершенное ровно год назад - 31 июля. Видео опубликовано на YouTube-канале Слідство.Інфо.

Как заявляют журналисты, реконструкция полностью основывается на показаниях фигурантов дела. 

Слідство.Інфо отмечает, что в июле 2018 года организатор нападения на активистку Сергей Торбин получил "заказ" от ранее судимого Алексея Левина убить или облить кислотой Гандзюк.

13 июля Торбин доверил убийство своим четырем подельникам (бывшим побратимам по подразделению АТО): Никите Грабчуку, Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову и Игорю Павловскому.

26 июля Горбунов вместе с остальными купили серную кислоту, а 31 июля Грабчук облил этой жидкостью Гандзюк. Перед этим Вишневский подал ему сигнал о том, что за Гандзюк приехала служебная машина. На момент покушения активистка работала советницей мэра Херсона и за ней ежедневно приезжал водитель на служебном авто. 

Гандзюк с ожогами 40% тела была госпитализирована и скончалась 4 ноября в больнице. 

Все, кроме Левина и Павловского, отбывают тюремные наказание. Левин бежал из страны, а дело против Павловского, находящегося на свободе, передано в суд.

Ранее на мэрии Херсона появилась надпись: "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Екатерина Гандзюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Винницкой области на ходу загорелась электричка: фото, видео
В Винницкой области на ходу загорелась электричка: фото, видео
Журналисты показали реконструкцию покушения на Гандзюк: видео
Журналисты показали реконструкцию покушения на Гандзюк: видео
"Это ужас". Зеленскому не понравился его бюст: видео
"Это ужас". Зеленскому не понравился его бюст: видео
Экономика Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ
Немецкий химический гигант может открыть производство в Украине
Экономика Немецкий химический гигант может открыть производство в Украине
Официально: Кабмин исправил постановление о спецпошлинах на СУГ
ТЭК Официально: Кабмин исправил постановление о спецпошлинах на СУГ
Популярное
фото/видео
В Винницкой области на ходу загорелась электричка: фото, видео
В Винницкой области на ходу загорелась электричка: фото, видео
Журналисты показали реконструкцию покушения на Гандзюк: видео
Журналисты показали реконструкцию покушения на Гандзюк: видео 14:56
"Это ужас". Зеленскому не понравился его бюст: видео
"Это ужас". Зеленскому не понравился его бюст: видео 14:41
Полицейские провели отработку в прифронтовой зоне: видео
Полицейские провели отработку в прифронтовой зоне: видео 14:17
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 