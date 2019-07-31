Журналисты показали реконструкцию покушения на Гандзюк: видео

Журналисты-расследователи проекта Слідство.Інфо опубликовали видео реконструкции нападения на херсонскую общественную активистку Екатерину Гандзюк, совершенное ровно год назад - 31 июля. Видео опубликовано на YouTube-канале Слідство.Інфо.

Как заявляют журналисты, реконструкция полностью основывается на показаниях фигурантов дела.

Слідство.Інфо отмечает, что в июле 2018 года организатор нападения на активистку Сергей Торбин получил "заказ" от ранее судимого Алексея Левина убить или облить кислотой Гандзюк.

13 июля Торбин доверил убийство своим четырем подельникам (бывшим побратимам по подразделению АТО): Никите Грабчуку, Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову и Игорю Павловскому.

26 июля Горбунов вместе с остальными купили серную кислоту, а 31 июля Грабчук облил этой жидкостью Гандзюк. Перед этим Вишневский подал ему сигнал о том, что за Гандзюк приехала служебная машина. На момент покушения активистка работала советницей мэра Херсона и за ней ежедневно приезжал водитель на служебном авто.

Гандзюк с ожогами 40% тела была госпитализирована и скончалась 4 ноября в больнице.

Все, кроме Левина и Павловского, отбывают тюремные наказание. Левин бежал из страны, а дело против Павловского, находящегося на свободе, передано в суд.

Ранее на мэрии Херсона появилась надпись: "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".