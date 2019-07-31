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На мэрии Херсона появилось: "Убийцы Кати Гандзюк будут найдены"

На мэрии Херсона появилось: "Убийцы Кати Гандзюк будут найдены" - Фото
Фото: facebook.com/gandziukgate/
31.07.2019, 10:38

На общественную активистку вылили серную кислоту под ее домом ровно год назад - 31 июля. Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября в больнице.

На стене Херсонского городского совета ночью появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут найдены". Об этом сообщает Facebook-группа "Хто замовив Катю Гандзюк?"

"Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсона проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем", - написали активисты.

Также они анонсировали ряд акций в Херсоне 31 июля, связанные с делом Гандзюк, и 1 августа под зданием Службы безопасности Украины в Киеве. 

Нападение на Гандзюк совершили утром 31 июля 2018 года в Херсоне. Ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Как сказала позже сама девушка, на нее вылили литр кислоты. Ожоги – более 30% тела, поражены были глаз, лицо, голова, спина и рука. Ее доставили в Киевский ожоговый центр, дали госохрану. За два месяца Гандзюк перенесла 11 операций, но 4 ноября умерла.

28 июля 2019 года одного подозреваемого по этому делу заметили на футбольном матче. В ГПУ заявляют, что подозреваемый ничего не нарушал, потому что у него истек срок домашнего ареста, а прокуратура не стала ходатайство о продлении из-за его "состояния здоровья".

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катя гандзюк
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