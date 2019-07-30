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Дело Гандзюк. ГПУ не против, что подозреваемый ездит на футбол

Дело Гандзюк. ГПУ не против, что подозреваемый ездит на футбол - Фото
(фото - Евгений Пилипенко/LIGA.net)
30.07.2019, 11:06

Фигурант дела об убийстве активистки Игорь Павловский "не нарушил УПК", когда съездил на футбольный матч, говорят в Генпрокуратуре

У подозреваемого по делу об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского истек срок домашнего ареста, а прокуратура не стала ходатайство о продлении из-за его "состояния здоровья". Поэтому, поехав на матч, Павловский ничего не нарушил, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

Павловского заметили 28 июля на стадионе в Одессе, где играли "Динамо" (Киев)  и "Шахтер" (Донецк).

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября 2018-го от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой. Игоря Павловского изначально подозревали в организации преступления, однако в апреле подозрение было смягчено до сокрытия.

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гпу андрей лысенко игорь павловский Екатерина Гандзюк
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