Дело Гандзюк. ГПУ не против, что подозреваемый ездит на футбол

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У подозреваемого по делу об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского истек срок домашнего ареста, а прокуратура не стала ходатайство о продлении из-за его "состояния здоровья". Поэтому, поехав на матч, Павловский ничего не нарушил, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

Павловского заметили 28 июля на стадионе в Одессе, где играли "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября 2018-го от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой. Игоря Павловского изначально подозревали в организации преступления, однако в апреле подозрение было смягчено до сокрытия.

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