Отец Гандзюк рассказал об "обнадеживающей" встрече с Зеленским

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Отец погибшей херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк встретился с президентом Владимиром Зеленским по вопросу расследования дела об убийстве дочери. Об этом Виктор Гандзюк сказал в интервью ВВС Украина.

Он рассказал, что просил пятого президента Петра Порошенко уволить с занимаемых должностей тех, кого отец активистки считает заказчиками преступления.

Речь идет о главе Херсонского облсовета Владиславе Мангере, замглавы Херсонской ОГА Евгении Рыщуке и главе Херсонской ОГА Андрее Гордееве.

По словам отца Гандзюк, Порошенко "не прислушался, и они остались, а следствие начало тормозиться".

При этом встречу с Зеленским Виктор Гандзюк назвал "обнадеживающей".

"У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает", - сказал отец Екатерины Гандзюк.

Ранее СМИ сообщали, что Генпрокуратура остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации нападения на Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал").