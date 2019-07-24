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Дело Гандзюк. ГПУ остановила расследование против Мангера – СМИ

Дело Гандзюк. ГПУ остановила расследование против Мангера – СМИ - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.07.2019, 16:12

Согласно постановлению, которое оказалось в распоряжении СМИ, расследование против подозреваемых в организации нападения на активистку остановлено

Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации нападения на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк - главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал"). Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на постановление, которое оказалось в их распоряжении.

Уточняется, что следствие остановили 16 июля.

Поясняется, что, согласно постановлению, ГПУ выделила подозреваемых в одно производство и остановила расследование, потому что один из них, Алексей Левин, находится в розыске. А согласно статье 250 УК, в связи с оглашением в розыск, нужно выполнять процессуальные действия в пределах международного сотрудничества.

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Адвокаты Мангера заявили, что будут требовать, чтобы расследование остановили только против Левина, а против Мангера – передали материалы в суд или закрыли производство.

Представитель семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что сторона потерпевших категорически не согласна с остановкой расследования. "Больше нас беспокоит то, что производство остановили, не продлив сроки досудебного расследования", - сказала она. По словам правозащитницы, существует риск, что подозреваемые теперь могут избежать наказания.

4 июля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве Гандзюе могут быть новые сообщения о подозрении.

11 июля Верховная Рада заслушала и утвердила отчет временной следственной комиссии об убийстве активистки.

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гпу Екатерина Гандзюк владислав мангер
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