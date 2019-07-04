Убийство Гандзюк. Аваков не исключает новые подозрения

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут быть новые сообщения о подозрении. Так он ответил на акцию в Канаде, где активисты подняли плакаты "Кто заказал Гандзюк?", сообщает Украинская правда.

"Вы верно сказали о корнях этого убийства – масштабная системная коррупция в руководстве Херсонской области. В МВД не идет сейчас следствие, но вы знаете, что сейчас есть подозрения у двух людей по заказу этого убийства. Это председатель областного совета и один из помощников народного депутата", - сказал Аваков.

Он напомнил, что также разыскивают еще одного человека, который скрывается в ЕС.

"И то, что мне известно, – это не последнее подозрение в этом деле", - отметил Аваков.

Глава МВД считает, что 3-6 лет заключения, которые суд дал пяти обвиняемым в нападении на Гандзюк, – малые сроки.

"Им избрано, если не ошибаюсь, шесть лет содержания. Это, мягко говоря, на наш взгляд, недостаточно. Это демотивация и полицейских, и следователей, и общества. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Этого баланса сейчас, в хорошем смысле, нет", - сказал Аваков.

26 июня 2019 года следственный судья Шевченковского райсуда Киева удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве Гандзюк и обязал подозреваемого Владислава Мангера сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк, 4 ноября она умерла. Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь.

5 апреля 2019-го Мангеру надели электронный браслет. 6 июня исполнителям и организаторам убийства, которым смягчили приговоры в обмен на их разоблачительные показания для привлечения к суду заказчиков убийства, вынесли приговоры. 19 июня в Херсоне и области ГПУ провела 13 обысков.

Читайте также: Адвокат Мангера: Ноутбук и телефон Гандзюк так и не нашли