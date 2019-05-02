В ГПУ объяснили, почему смягчили подозрение в деле Гандзюк

Екатерина Гандзюк Фото: скриншот с видео

Следствие в деле Екатерины Гандзюк считает, что у группы, совершившей нападение на активистку, умысел был в причинении тяжких телесных повреждений, а не совершении убийства. Об этом в интервью Цензор.нет заявил начальник отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ, член группы прокуроров по делу Гандзюк Владимир Паровой.

Он отметил, что вопрос об умысле надо рассматривать с точки зрения всех обстоятельств совершенного преступления.

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"Определяющим является отношение виновного к последствиям своих действий, то есть к смерти. У группы, совершившей преступление по Гандзюк, умысел был на причинение тяжких телесных повреждений", - сказал Паровой.

Это, по словам прокурора, было установлено "с учетом их показаний и совокупности доказательств".

Паровой убежден, что если "хотели бы убить - орудие убийства было бы совсем другим". В судебной практике, по его словам, довольно редки случаи убийств путем обливания кислотой.

На замечание, что степень ожогов от литра серной кислоты очевидна, прокурор ответил, что "ни один эксперт не даст вам вывод, что такое количество кислоты приведет к смерти".

"Здесь учитываются различные факторы, в том числе и состояние здоровья. Каждый организм человека на те или иные травмы реагирует по-разному", - сказал представитель ГПУ.

К тому же один из подозреваемых Алексей Левин был осужден за умышленное убийство и покушения в составе организованной преступной группы. "То есть эта деятельность для него была не нова. И я думаю, что если бы эти лица пытались убить потерпевшую, то они бы это сделали", - отметил Паровой.

Недавно пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк Генпрокуратура изменила подозрение на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.