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23.04.2019, 20:58

Подозреваемым в нападении на Гандзюк смягчили подозрение - СМИ

Подозреваемым в нападении на Гандзюк смягчили подозрение - СМИ - Фото
Сергей Торбин (фото - opinionua.com)

По данным источников Слідство.Інфо, Сергею Торбину, который, по версии следствия, организовал покушение, также изменили подозрение

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Пяти подозреваемым в покушении на убийство активистки Екатерины Гандзюк Генпрокуратура изменила подозрение на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом журналисты узнали во время судебного заседания, сообщает Слідство.Інфо.

По данным журналистов, теперь ГПУ инкриминирует Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку нанесение тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 УК). Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

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При этом за умышленное убийство предусмотрено более суровое наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, отмечает издание.

Кроме того, по данным источников Слідство.Інфо, Сергею Торбину, который, по версии следствия, организовал покушение, также изменили подозрение.

Корреспондент LIGA.net попытался получить подтверждение или опровержение этой информации в ГПУ, однако представители ведомства не отвечают на телефонные звонки.

Сегодня стало известно, что адвокаты главы Херсонского областного совета Владислава Мангера подали в Шевченковский райсуд Киева жалобу для отмены объявленного ему подозрения по делу об убийстве Гандзюк.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности Мангера.

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Теги: подозрение, Екатерина Гандзюк, сергей торбин
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