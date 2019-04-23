Адвокаты Мангера хотят отменить подозрение ему по делу Гандзюк

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокаты главы Херсонского областного совета Владислава Мангера подали в Шевченковский райсуд Киева жалобу для отмены объявленного ему подозрения по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом в комментарии Hromadske сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин.

"Считаем, не было достаточных оснований для вынесения такого решения - сообщения о подозрении. Считаем его необоснованным", - сказал адвокат.

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По его словам, в Шевченковском райсуде на сегодня было назначено заседание по жалобе адвокатов Мангера, однако якобы из-за неявки прокурора оно не состоялось.

В пресс-службе Генпрокуратуры корреспонденту LIGA.net сказали, что у них нет информации об указанной жалобе адвокатов Мангера.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Гандзюк.

18 апреля у здания Шевченковского райсуда активисты провели митинг в связи с заседанием суда, в ходе которого должны были рассмотреть смягчение меры пресечения для еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк Игоря Павловского.