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18.04.2019, 16:49

Убийство Гадзюк. У Шевченковского суда в Киеве жгли шины – фото

Убийство Гадзюк. У Шевченковского суда в Киеве жгли шины – фото - Фото
Фото: facebook.com/gandziukgate

Активисты пришли под здание суда, чтобы в очередной раз обратить надлежащее внимание общественности, поскольку только так "что-то начинает работать"

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У здания Шевченковского районного суда Киева активисты провели митинг в связи с заседанием суда, в ходе которого должны были рассмотреть смягчение меры пресечения для подозреваемого в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

На странице "Кто заказал убийство Кати Гандзюк" в Facebook активисты пояснили, что такие акции необходимы: "Существует только один принцип: мы обращает надлежащее внимание общества на дело Кати – тогда что-то начинает работать", - пишут они.

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К зданию суда активисты пришла с плакатами, шинами и петардами.

Суд по рассмотрению меры пресечения, как уточняется, перенесли на завтра, 19 апреля, на 11:00.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Гандзюк.

Фото: facebook.com/gandziukgate

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Теги: Шевченковский суд, Екатерина Гандзюк
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